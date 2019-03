Se lleva la pelota a casa: así fue el ‘hat trick’ de James Rodríguez con el Bayern Munich [VIDEO]

James Rodríguez ha dado un baile con los bávaros en la Bundesliga. Desde su llegada hace dos temporadas desde el Real Madrid, el volante colombiano no había firmado tan buen partido. James ha marcado sus tres tantos con esa zurda exquisita que una vez enamoró a toda Europa y que espera – en este último curso de la temporada – lo haga para encontrar un equipo de cara a la próxima temporada, dado que los bávaros no ejercerán su opción de compra.



A los 33, 51 y 55 minutos del partido frente a Mainz, James Rodríguez firmó su triplete. El primero llegó dentro del área para definir con tranquilidad. El segundo, tras cobrar un tiro de esquina, el ex Real Madrid se encontró un espacio y marcó de fuera del área. Un golazo. Y el tercero fue la cereza del postre: James ‘sombreó’ la pelota sobre el arquero.



James Rodríguez ha marcado el segundo ‘hat trick’ de su carrera profesional. El primero lo había hecho con la camiseta del Porto de Portugal. Hay que destacar que el cafetero nunca había anotado más de un gol con la camiseta del Bayern Munich. Partidazo.

James Rodríguez marcó el gol para el 2-0 del Bayern Munich vs Mainz en la fecha 26 de la Bundesliga 2019. (FOX Sports)

