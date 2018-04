Joshua Kimmich llamó la atención de Pep Guardiola en el Leipzig del 2015. El español, que siempre tiene buen ojo para los talentos jóvenes -un ejemplo claro son Busquets y Pedro-, fichó al lateral derecho en Bayern Munich y apostó por su juego polifuncional.

En una conversación con 'The Guardian', Kimmich reveló su gran relación con Guardiola y cómo fue el momento en el que se enteró que el español quería contar con él.

“Mi representante me dijo que había alguien que me quería. Cuando me reveló quién le dije que no bromeara. No podía creer que el campeón me quisiera jugando en segunda y que además fuera Guardiola ”, reconoció.

“¿Por qué yo?”, fue lo primero que preguntó el alemán al conocer al catalán. Tras ser respondido por que lo había visto jugar y tendría oportunidades con él: “Era una buena respuesta para alguien joven que quiere competir con el mejor del mundo”.

Joshua explica que Guardiola mejoró todos sus registros y le enseñó a hacer lo que tiene como prioridad en su juego "ocupar el espacio": "Se preocupa de todo. Del primer toque y de que sepas qué hacer antes incluso de haber recibido el balón. Tienes que saber dónde están tus compañeros, y para eso tienes que radiografiar el terreno de juego”.

“Pep quiere convertirte en mejor jugador. Puede parecer extraño pero fue perfecto. Me demostró cuánto sabe y cuánto se preocupa.

Desde su llegada al Bayern Munich , nada ha sido igual para Kimmich, el jugador es titular indiscutible en el equipo bávaro y ha logrado consolidarse como pieza clave de la Selección Alemana que peleará por revalidar su título en Rusia 2018.