Jamal Musiala volvió a desplomarse en amistoso del Bayern Múnich. (Video: VG)
Jamal Musiala volvió a desplomarse en amistoso del Bayern Múnich. (Video: VG)

En el último amistoso frente al Heidenheim, Jamal Musiala volvió a desmayarse en el campo, tal como había ocurrido el fin de semana en el duelo ante el RB Leipzig.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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