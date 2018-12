El centrocampista colombiano James Rodríguez , del Bayern Múnich , aseguró este jueves que no tiene ningún problema con el entrenador de su equipo, el croata Niko Kovac, al ser preguntado sobre los rumores de división entre los jugadores y el estratega.



"Con Kovac no pasa absolutamente nada, el Bayern es un club que dentro del equipo son buenos, es un grupo sano, y con él (Kovac) no pasa absolutamente nada", dijo Rodríguez en una rueda de prensa en Bogotá.



Desde hace meses se habla en Alemania de que James está descontento en el Bayern desde la llegada de Kovac, que no le da las libertades en el campo que le otorgaba su antecesor, Jupp Heynckes.



Por otra parte, el futbolista colombiano, que se recupera de una rotura en los ligamentos externos de la rodilla izquierda, manifestó que en este momento su presente es el Bayern Múnich, club en el que está cedido por el Real Madrid, y que en junio, cuando termine su vínculo con ese equipo, verá qué le deparará el futuro.



"El presente mío es el Bayern Múnich, yo tengo contrato con ellos hasta junio, estoy bien ahí, estoy tranquilo. Ya en junio veremos y yo solo pienso en todo lo que es Bayern, me estoy recuperando bien, estoy bien, con muchas ganas de empezar el año", agregó el goleador del Mundial de Brasil 2014.



James, de 27 años, también habló el presente de la selección colombiana, que desde septiembre pasado está sin técnico, cuando José Pekerman manifestó su decisión de retirarse de la Cafetera.



"El que venga tiene que hacer las cosas bien, tenemos una camada buena con jugadores jóvenes que pueden hacer cosas importantes", dijo Rodríguez sobre el sucesor de Pekerman, que espera sea anunciado pronto.