''La mejor zurda de la Bundesliga'': dirigente del Bayern Munich se rinde en elogios a James Rodríguez

El dirigente del Bayern Munich , Karl-Heinz Rummenigge, se declaró este jueves "gran fan" del volante colombiano James Rodríguez , cedido por el Real Madrid en el conjunto bávaro, en el que no goza de la condición de titular indiscutible con el técnico Niko Kovac.



Sobre la posibilidad de que James continúe en Múnich al concluir su cesión a final de temporada, Rummenigge se mostró prudente al afirmar que James se quedará "si para él y para nosotros es la mejor decisión".



"Reconozco que soy uno de sus grandes fans. Es un gran jugador con quizá la mejor zurda de toda la Bundesliga (...). Creo que todos deseamos ver a James a menudo sobre el terreno de juego, pero la decisión corresponde al entrenador. Debo decir sinceramente: me encanta ese jugador", afirmó el antiguo internacional alemán, de 63 años, durante un congreso de fútbol-negocio en Düsseldorf.



No obstante, para el entrenador Niko Kovac, el colombiano de 27 años no es, sin embargo, titular indiscutible, y sólo formó de inicio en cinco ocasiones en liga esta temporada en las 19 fechas disputadas. Recordemos que la semana pasada, el entrenador croata instó a James a "jugar por su futuro".



"Está jugando por su futuro. Todo el mundo, si desea un nuevo contrato, tiene que ofrecer su mejor rendimiento. Eso también es válido para él, pero estoy seguro de que lo logrará" , afirmó Kovac.



Varios periódicos españoles e ingleses afirman que el Liverpool, que se medirá con el Bayern en octavos de final de 'Champions', está interesado en James Rodríguez.