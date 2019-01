Hay ley del hielo: tensa relación entre James Rodríguez y técnico del Bayern Munich

No es un secreto a voces decir que James Rodríguez no la pasa bien en su segunda temporada con Bayern Munich. Tras la marcha de Jupp Heynckes llegó Niko Kovac y con él inició de la suplencia para el jugador colombiano. La relación entre ambos va de mal en peor.

Según afirma este miércoles el diario alemán Bild, la tensión entre James Rodríguez y Niko Kovac en Bayern Munich va en aumento, a tal punto que ni siquiera se hablan en las sesiones de entrenamientos.

" James está realmente enojado. Desde el otoño europeo se encuentra así", es lo que indica el citado medio teutón. Y es que desde el reinicio de la Bundesliga este 2019, el ex Porto solo ha jugado 25 minutos.

Como se recuerda, la prensa alemana también sostiene que el mediocampista saldrá del Allianz Arena a final de temporada. Su club tiene la opción de compra al Real Madrid (cedido dos campañas), pero no la ejercerá.

En lo que va de temporada del campeonato alemán de primera división, James Rodríguez suma solo 499 minutos. Tres goles ha marcado y en octavos de la Champions League se medirá ante Liverpool.