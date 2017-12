Un pase con la mano. James Rodríguez se ha ganado un lugar en el once de Jupp Heynckes y toda Colombia sonríe con el momento del volante. Primero fue con su lugar en el equipo y luego con las asistencias que da en el equipo bávaro. Si se luce en la Champions League y en la Bundesliga, ¿por qué no en la Copa Alemana? James dio un espectacular centro para Mats Hummels, quien no pudo marcar el 1-0, pero sí pudo hacerlo Jerome Boateng. Un gran gol que celebra el Bayern Munich y todos los fanáticos en un clásico de Alemania.



James Rodriguez cambió los días de incertidumbre por su poca continuidad en el Real Madrid para vivir momentos de felicidad en el Bayern Munich . Pese a que, en el inicio de temporada, una lesión lo perjudicó y alargó su debut oficial, con el paso de las semanas se recuperó y se ganó la confianza de los entrenadores Carlo Ancelotti y Jupp Heynckes . Hoy, el colombiano es habitual titular.



Y de seguro, James Rodríguez irá desde el "vamos" cuando el Bayern Munich se mida ante el Colonia por una fecha más de la Bundesliga. Previo a ese choque, el técnico bávaro, Jupp Heynckes, no se ahorró en elogios y destacó la adaptación y las virtudes del talentoso volante.



"Juega por el bien del equipo, tiene mucho recorrido, es potente en defensa. James Rodríguez se siente muy cómodo aquí ", dijo Jupp Heynckes, que asumió el cargo de entrenador hace unas semanas tras la salida de Carlos Ancelotti por malos resultados.