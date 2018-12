Sabe que su situación no es de las mejores, especialmente cuando no tiene el ritmo de juego que la temporada pasada. Con Heynckes era titular indiscutible; con Nico Kovac ha perdido esa condición en el Bayern Munich. James Rodríguez no se siente contento con la disposición del volante croata en el equipo de Baviera, por lo que medita irse de Alemania si es que continúa con pocos minutos. Lo sabe él, lo saben los bávaros, lo sabe el Real Madrid.



El propio jugador no oculta que está incómodo con la situación, aunque también lanza un guiño a la afición del club alemán. "Es otra situación a la del año pasado porque juego menos. Si tengo que irme por falta de minutos, lo haré. Pero me gustaría quedarme porque realmente siento el amor de los fanáticos y de toda la familia Bayern".



El Bayern tendría que abonar 60 millones de euros al Real Madrid si quiere que el jugador se quede la próxima temporada en la Bundesliga. En caso de no pagar esa cifra, el volante colombiano tendrá que regresar al Bernabéu, dado que tiene contrato hasta el 2020.



El Real Madrid mira con buenos ojos un potencial regreso de James, dado que actualmente en la volante no tiene los jugadores de calidad que la pasada temporada. Modric no es el de antes, tampoco está Kovavic. Todo parece sentenciado a que James vuelve.