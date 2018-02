James Rodríguez filtra el nombre del crack del Real Madrid que irá al Bayern Munich

En Alemania informan que Thiago Alcántara y Arturo Vidal serían los primeros nombres en irse para la próxima temporada, y en España indican que el Bayern Munich ya tendría un jugador para reforzar el ataque de cara a la próxima temporada: Isco. El extremo del Real Madrid , quien no se encuentra a gusto por su falta de oportunidades, podría ser el próximo jugador que interese a los directivos teutones. Así está todo en el mercado de pases.



Isco puede convertirse en nuevo futbolista del Bayern de. James Rodríguez está convencido de ello. No en vano, el equipo que entrena actualmente Jupp Heynckes ya ha cerrado la incorporación de un mediocentro ofensivo de altísimo nivel que puede jugar como mediapunta y que, además, llegará al club bávaro a coste cero el verano que viene: Leon Goretzka. A pesar de que tanto el Real Madrid de Florentino Pérez estaría tratando de convencerlo de que siga en la próxima temporada, el extremo pediría su traspaso.



El programa El Chiringuito informó que Isco ha decepcionado a Zinedine Zidane en lo que va temporada, por lo que podría salir del Santiago Bernabéu al final de la misma.



El citado medio sostuvo incluso que la 'Zizou' tendría la intención de venderlo si es que su nivel no mejora. Aunque, si sale del cuadro merengue, al malagueño no le faltarán clubes interesados en su servicio.



Por otro lado, el diario Mundo Deportivo dio una lista de otros cuadros que quieren a Isco y entre ellos figuran grandes de Europa como Manchester City, PSG y Juventus.