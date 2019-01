Una luz para James: el club de la Premier que busca ficharlo del Real Madrid

Un camino a la luz para toda Colombia. Sin minutos en la Bundesliga y ante la falta de oportunidades en LaLiga, la Premier League asoma como un posible destino para James Rodríguez. Con una irregular temporada con el Bayern Munich, es más que probable que los dirigentes bávaros no paguen la ficha del mediocampista, por lo que James se encuentra obligado a regresar al Real Madrid , casa que no lo desea de cara a la próxima temporada.



Por ello, hay una opción que aparece para James Rodríguez: la liga inglesa. De acuerdo al diario británico ‘The Independient’, el Arsenal estaría dispuesto a hacerse con el colombiano para reforzar su mediocampo de cara a la próxima temporada. James se encuentra a la baja en el mercado de pases, por lo que los ‘Gunners’ podrían hacer una oferta acorde a sus intereses.



James Rodríguez solo ha tenido 484 minutos en lo que va de la liga alemana, por lo que su futuro prácticamente está fuera de Alemania. Con 27 años, por cumplir 28 en julio próximo, James necesita de continuidad para mantenerse en lo más alto de Europa.



La nota del medio inglés también se refiere a que el colombiano quiere volver al Real Madrid a mediados del año, pero eso no sería posible porque el club español quiere hacerse a los servicios en el verano de Christian Eriksen del Tottenham Hotspur y de Eden Hazard, por lo que James no tendría cabida en el club.