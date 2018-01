James Rodríguez: "A pesar de la crisis, Real Madrid eliminará al PSG"

James Rodríguez consiguió lo que se esperaba de él una vez que firmó por el Bayern Munich : ser el diferente y darle un salto de calidad al cuadro bávaro. El último gol del colombiano redondeó un partido donde ex Real Madrid corrió, asistió y fue el eje del juego que busca Jupp Heynckes.

Asentado ya en Alemania, James Rodríguez brindó una entrevista para ' El Chiringuito TV', donde contó detalles de su salida del Real Madrid , club al que llegó luego de hacer un espectacular Mundial de Brasil.

"Irme fue triste y duro, el Madrid era mi sueño, pero el fútbol es así. Cada entrenador tiene a sus jugadores y eso es respetable", aseguró el volante, haciendo clara alusión a Zinedine Zidane, quien no tomaba en cuenta al colombiano en el equipo español.

James Rodríguez también se dio tiempo para hablar sobre la crisis que está viviendo el Real Madrid, quien se encuentra muy distante de la punta de la Liga Santander, torneo al que prácticamente le han dicho adiós.

"Todos los equipos tienen fases malas y el Real Madrid parece que está en una de ellas. Falta mucha temporada y pueden darle la vuelta. Creo que eliminarán al PSG. Estaría bien una final de la Champions Real Madrid-Bayern", indicó.

Por último, James hizo un llamado de atención a la prensa que criticó su trabajo como profesional. "Se decían cosas que no eran claras: que me entrenaba mal no lo puedo aceptar porque yo entreno mucho, más que nadie, el doble. Siempre he intentado estar bien. Algunos que me criticaban no eran justos conmigo, lo decían porque me querían hacer daño", finalizó.