Está listo para volver. Luego de casi dos semanas de su lesión, James Rodríguez completó un entrenamiento con el Bayern Munich. El colombiano se ejercitó a la par del resto de sus compañeros y aseguró sentirse totalmente recuperado, aunque destacó que su vuelta a los campos dependerá del técnico.

"Hoy pude hacer mi primer entrenamiento entero, tengo buenas sensaciones, me encuentro muy bien", indicó el volante colombiano a FC Bayern.tv live.



El '10' de la Selección Colombia ya se había ejercitado el miércoles, pero quedó al margen del aspecto táctico. Este jueves, sin embargo, se integró totalmente a la disciplina del equipo, que el sábado se mide ante el Hamburgo por la Bundesliga.



Precisamente, al ser consultado sobre su presencia en dicho encuentro, James apuntó: "No lo sé. Ya estoy entrenando. Me he sentido bien. Ya es lo que quiera el entrenador".

Jupp Heynckes también, aunque en otro momento, habló sobre el mediocampista en una entrevista que concedió para 'Bild', en la que reveló en qué circunstancias encontró al colombiano al llegar al comando técnico del Bayern.



"Cuando llegué, James estaba aislado, casi no había comunicación", dijo el entrenador.