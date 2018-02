Necesitaba un tiempo de adaptación y con ello ha generado la expectativa que valía su fichaje. James Rodríguez ha logrado la indiscutibilidad y sea que Jupp Heynckes se quede en cargo, u venga otro entrenador para los bávaros, el volante colombiano se quedará en Alemania, al menos hasta la próxima temporada. Ahora, con actuaciones y asistencias a doquier, los directivos del Bayern se encontrarían dispuestos a negociar con el Real Madrid para comprar el pase del futbolista. Según medios colombianos, esta sería la propuesta.



Con Robert Lewandowski dispuesto a salir en el próximo mercado de pases, Bayern le ofrecería a Florentino Pérez el pase del delantero polaco. El presidente madridista no se encuentra interesado en el atacante, luego de ver el superávit de Harry Kane en el Tottenham y Mauro Icardi en el Inter de Milán. No obstante, y como se comenta en el país cafetero, un trueque entre ambos jugadores haría que los merengues no saquen dinero de caja.





Bayern Munich se encuentra dispuesto a negociar inmediatamente por el Real Madrid, luego de que ya se oyeran rumores del interés del Liverpool por el ex Porto. James ha marcado cuatro goles en la presente Bundesliga y ha dado más asistencias, al punto de que Arturo Vidal ha sido enviado al banquillo a causa de su buen rendimiento.



James Rodríguez no se fue en los mejores términos del Real Madrid, sin embargo, en Valdebebas todavía quedan amigos suyos. No nos referimos solamente a jugadores, también a algunos miembros de la dirigencia a los que precisamente ha recomendado el nombre de un crack delBayern Munich.



Pensando en el mercado de pases de verano, el crack colombiano, según apunta este sábado el portal español 'Don Balón', ha sugerido a su exclub que se haga con los servicios de Joshua Kimmich, un jugador en franco ascenso en las últimas temporadas.