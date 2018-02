Cambio de aires. Robert Lewandowski ha decidido cambiar de representante, movimiento que, según algunos medios, sería parte del plan del delantero polaco para buscar su salida del Bayern Munich. .. ¿rumbo a Madrid?

Tras casi 10 años trabajando con el agente Cezary Kucharski, Lewandowski ahora podría poner su futuro en manos de algunos 'monstruos' como Mino Raiola, representante de Paul Pogba o Zlatan Ibrahimovic; Jorge Mendes, que gestiona a Cristiano Ronaldo; o Pini Zahavi, encargado del traspaso de Neymar al PSG.



La noticia de la ruptura de Lewandowski con su agente la dio a conocer el periodista polaco Mateusz Borek a través de su cuenta de Twitter.

BREAKING: Po ponad 10 latach współpracy. Robert LEWANDOWSKI zmienia agenta. Z Czarkiem Kucharskim zrobili dużo fajnych rzeczy razem ale współpraca właśnie dobiegła końca. Teraz czas na światowy TOP.. Z kim zwiąże się umową Lewy? Mino RAIOLA? Pini ZAGAVI? A może Jorge MENDES? — Mateusz Borek (@BorekMati) 21 de febrero de 2018

Recordemos que hace solo unos días, el atacante volvió a referirse a un posible fichaje por el Real Madrid. Si bien dijo estar concentrado en su presente, no descartó llegar a la entidad blanca.



"Ahora la verdad que no pienso mucho en ese tema. Si como jugador del Bayern estuviera pensando en los rumores que me ponen en Real Madrid no sería bueno para mí porque ya no estaría enfocado en mi actual club. Soy jugador de este equipo y quiero darlo todo. Tengo prioridades y lo demás se verá en su momento", dijo 'Lewa' en entrevista a la revista 'Kicker'.

Robert Lewandowski lleva cuatro temporadas en el Bayern Munich, donde ha logrado anotar 139 goles en 180 partidos, cifras que lo han convertido en un delantero aún mucho más llamativo de lo que ya era. En diciembre de 2016, el polaco firmó un contrato con los 'Bávaros' hasta el 2021. Su cláusula de rescisión sería de 80 millones de euros.

El lobo del fútbol: Mino Raiola, de vendedor de pizzas al agente de jugadores más importante del mundo