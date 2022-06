En el Bayern Munich no ven a Robert Lewandowski en otro lado que no sea el Allianz Arena. A pesar de que el delantero polaco ha dicho una y mil veces, y en todos los idiomas, que su objetivo es cambiar de equipo para la siguiente temporada, la plana mayor del campeón alemán insiste en retenerlo para cumpla el contrato que lo ata a la Bundesliga hasta el 30 de junio de 2023. Así de claro lo dejó Oliver Kahn, presidente del Consejo Directivo de la institución bávara, que aseguró que no habido cambios en la situación del futbolista Además, dijo que se alegrará de verlo cuando vuelvan a empezar los entrenamientos.

“Con Robert no ha cambiado nada, tiene contrato hasta 2023 y nos alegramos cuando aparezca entre nosotros cuando comiencen los entrenamientos”, dijo Kahn para responder a una pregunta durante la presentación de Sadio Mané como flamante fichaje del mercado de verano.

El exportero del Bayern Munich y la selección de Alemania ha descartado en varias ocasiones que el campeón de la Bundesliga vaya a dejar marchar a Lewandowski, que ha expresado públicamente su deseo de irse y a quien se le atribuye un acuerdo con el FC Barcelona.

Robert Lewandowski tiene contrato en Bayern Múnich hasta mediados del 2023. (Foto: AFP)

“Cuando la gente habla de que hay una u otra oferta es algo que a nosotros nos tiene sin cuidado de momento. El tiene un contrato con el Bayern hasta 2023, lo demás no nos preocupa”, dijo Kahn en otro momento de la presentación en respuesta a otra pregunta sobre Lewandowski.

En Alemania ha circulado la versión de que una oferta en torno a los 50 millones de euros por Lewandowski podría llevar a que el Bayern revisara su posición. Sin embargo, Kahn ha sido bastante tajante en todas las ocasiones que se ha pronunciado sobre el tema y prácticamente no ha dejado una puerta abierta para ello.

Ya en la celebración del título de la Bundesliga Kahn se refirió al contrato hasta 2023. “Tiene contrato hasta 2023. Basta”, dijo.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR