Pese a que Robert Lewandowski ya declaró que su etapa en el Bayern Munich está acaba, e incluso apuntó que espera que el club no lo busque retener para cumplir su contrato (le queda un año más), en el equipo campeón de la Bundesliga aún ven esperanzas de contar con su goleador una temporada más. Al menos ese es el deseo de uno de los referentes, Thomas Müller. El alemán recordó el ‘caso Ribery’ y cómo en un cambio de última hora, se quedó en el Allianz Arena.

“Deseo que quien ha sido mi socio ofensivo durante años siga”, dijo Müller en una entrevista que publica este jueves la revista ‘Kicker’. “Estamos en la pausa de verano y es una época en la que hemos vivido muchas cosas. Recuerdo el deseo de Franck Ribery de irse al Real Madrid”, agregó.

Müller se refiere a lo ocurrido en el 2010, cuando el francés estuvo a punto de llegar al Bernabéu a cambio de 80 millones de euros. Sin embargo, el por entonces presidente del Bayern Uli Hoeness lo convenció de quedarse en Múnich gracias a una cena, como el mismo exmandatario contó.

“Cuando la historia de Ribéry en el Bayern parecía llegar a su fin en 2010 porque sus agentes más o menos lo habían vendido al Real Madrid, lo invitamos a comer con nosotros, a él y a su esposa Wahiba. Susi cocinó halal especialmente para ella. Pasamos una velada maravillosa, y alrededor de la medianoche Wahiba finalmente dijo: ‘¡Franck, nos quedamos en Munich!”, contó el ex mandatario de los ‘bávaros’.

El negocio del fútbol

El delantero alemán también se refirió a su relación que tiene con Lewandowski, tanto dentro como fuera del campo, pero agregó que sabía que esta puede terminar debido a los detalles que definen al mundo del fútbol.

“Nuestra relación en el campo es conocida. Pero, naturalmente, el negocio es de tal manera que esto puede cambiar. En general hay algo clave: el club es más importante que nosotros los jugadores”, explicó.

Para ‘Lewa’ su historia acabó

Robert Lewandowski mantiene un vínculo contractual con el Bayern Munich, el cual finalizará el 30 de junio del 2023. A pesar de tener la posibilidad de jugar una temporada más con los ‘Bávaros’, el delantero dejó en claro que no desea seguir en la institución y por ello busca nuevo destino.

“¡Mi historia en el Bayern Múnich ha terminado! No veo ninguna forma de seguir jugando en el club”, declaró segundo goleador histórico de la entidad bávara, en conferencia de prensa de su selección, con miras a los partidos por la UEFA Nations League.

“¡Ya no quiero jugar allí! El Bayern es un club serio y no creo que me mantenga solo porque puede. Una transferencia es la mejor solución. Espero que no me retengan”, añadió.





