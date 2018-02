Pronto cumplirá los 30 años y quiere hacer todo lo posible por firmar su último gran contrato a nivel mundial. Robert Lewandowski tiene vínculo con el Bayern Munich hasta el 2021, pero hará todo lo posible por irse de la Bundesliga rumbo a un torneo más competitivo. De acuerdo a medios españoles, el delantero polaco quiere irse a la Premier League, sobre todo tras el pacto que ha firmado con su nuevo agente, el israelí Pini Zahavi, de 80 años de edad.



Para firmar con un representante que tiene buenas relaciones con el Chelsea, Manchester United y hasta el propio Real Madrid, Lewandowski ha tenido que romper ‘palitos’ con su descubridor y manager durante todas las temporadas de su carrera, el también polaco Cezary Kucharski. ‘Lewa’ ha considerado un cambio en su entorno para que se impulse un fichaje que desea desde hace algunos años: dar el salto de calidad a un equipo más competitivo.



No se trata de que el Bayern no sea de su agrado, sino que ya sus objetivos se encuentran concluidos en Alemania. ¿Podrá ir al Real Madrid? Las negociaciones con Florentino Pérez parecen concluidas, luego de que Florentino Pérez se encuentra más deseoso de fichar a Karry Kane, la actual Bota de Oro. Y detrás de él se encuentra Mauro Icardi.



Un probable destino con el Manchester United también sería difícil, dado que Mourinho apostó esta temporada por Romelu Lukaku y hace semanas se han hecho con los servicios de Alexis Sánchez. La delantera no parece una preocupación para los ‘Red Devils’ y un posible destino estaría más cerca en el Arsenal o el mismo Chelsea de Antonio Conte.



El Bayern de Munich ya está trabajando por si Lewandowski abandona el Allianz Arena. Su gran objetivo es Timo Werner, el joven internacional que apunta a titular con Alemania en el Mundial de Rusi. Y ya ha fichado al veterano internacional Sandro Wagner (30 años) procedente del Hoffenheim.



Por su parte, Robert Lewandowski indició en Sky, al término del partido del Bayern contra el Hertha, que “el cambio de agente no tiene nada que ver con eso (refiriéndose a su posible hipotético traspaso al Real Madrid).