Lewandowski fue cambiado en el último partido del Bayern Munich y, a consecuencia de ello, no le dio la mano a Jupp Heynckes. El delantero polaco no le gusta salir del campo de juego, aunque cuando se tratan de decisiones técnicas, solo queda respetar y comprender. No lo ha dicho así ‘Lewa’, de quien se dice en Alemania, que actúa de esa forma para que el Bayern entienda su deseo de irse al Real Madrid en la próxima temporada.



En el país teutón han criticado la reacción del delantero, al punto de que se habla de que no tiene punta de autocrítica y de que nunca ha mostrado respecto por el técnico. No obstante, también se habla de las intenciones de marcharse. “Será un problema si no obtiene la autorización para fichar por el Real Madrid ”, indicó Dieter Hamann, ex jugador del Bayern y Liverpool. Como se sabe, Lewandowski acaba contrato en el 2021.



Según 'Sport Bild', el delantero comentó en la intimidad de los 'bávaros' que desea salir del club. "El vestuario ya lo sabe" , publicó el diario.



El primer movimiento para que la operación prospere lo dio Lewandowski. El delantero cambió de representantes hace dos meses. Pini Zahavi tiene el lugar de Cezary Kucharski, quien acompañó al jugador durante años.



El experimentado agente fue uno de los intermediarios que llevó a Neymar a PSG. Ahora tendrá a cargo una misión complicada, pues Bayern Munich pondrá todas las pierdas en el camino para que el goleador no llegue a Real Madrid.



Rummenigge, Hoeness y toda la plana directiva del cuadro alemán insisten en que el '9' tiene que cumplir su contrato con la institución, cuyo vencimiento es en junio del 2021. Sin embargo, el representante tiene mucha paciencia para trabajar bien. Veremos qué pasa.