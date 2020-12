Ni las disculpas alcanzaron. El internacional francés Marcus Thuram recibió este domingo de su club, Borussia Mönchengladbach, una multa correspondiente a un mes de salario, cuya suma será entregada a una asociación caritativa, por haber escupido a un rival, Stefan Posch, en el partido que el club renano perdió 1-2 ante el Hoffenheim.

“La ha aceptado y se ha ofrecido a comprometerse en favor de otro proyecto caritativo”, indicó el director deportivo del club, Max Eberl, en un comunicado.

Marcus Thuram reconoció haber escupido el sábado “no de forma intencionada” en la cara de su rival del club Hoffenheim, Stefan Posch, en el partido de Bundesliga perdido por 2-1 por el Borussia Mönchengladbach.

Se estima que el sueldo anual de Thuram es de 1,8 millones de euros por lo que la multa estaría en torno a los 150.000 euros.

Hasta ahora la multa más alta impuesta por el Gladbach a un jugador había sido de 50.000 euros y el sancionado fue el argentino Raúl Bobadilla que en 2010 llamó “hijo de puta” al cuarto árbitro.

Pidió perdón

“Creo lo que me dice ya que ha tenido hasta ahora un comportamiento irreprochable”, añadió el director deportivo.

El delantero francés es de todas maneras consciente de “que las imágenes de televisión hablan por sí solas y que su expulsión en el partido “estaba totalmente justificada”.

“Lo que pasó no corresponde a mi temperamento y no habría debido producirse nunca. He reaccionado mal ante un rival”, explicó, afirmando de nuevo que se trataba de un “accidente”.

“Pido perdón a todos, a Stefan Posch, a mis rivales, a mis compañeros y a mi familia”, añadió Marcus Thuram, que según su director deportivo estaba “roto” este domingo tras lo ocurrido.

El internacional francés recibió una tarjeta roja, tras una revisión por videoarbitraje (VAR), tras su acción. AFP

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR