Aunque hace una semana fue anunciado como flamante fichaje del Real Madrid, el nombre de Kylian Mbappé aún sigue dando qué hablar. No solo por su tan ansiado traspaso al conjunto merengue, el cual le puso fin a una novela que se extendió por dos años, sino por todas las repercusiones que eso conlleva, ya sea fuera o dentro del equipo de Carlo Ancelotti. Esta vez, un directo del Bayern Múnich se atrevió a dar su opinión sobre ‘Kiki’ y una de las movidas más esperadas del mercado europeo.

Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, lejos de elogiar la transacción del Real Madrid, decidió criticar duramente el pase de Mbappé por, según él, ser una operación dañina para el mercado. En una entrevista para el periódico alemán Sueddeutsche Zeitung, el dirigente bávaro expresó su preocupación por la creciente avaricia que rodea al mundo fútbol, advirtiendo que esta tendencia podría desencadenar desbastadoras consecuencias para el deporte.

“Puedes siempre volverte más avaricioso con el dinero, pero todos los que son avariciosos con el dinero gradualmente se convertirán en el clavo en el ataúd del fútbol. Si en algún momento todo el dinero sale (del mercado), entonces no quedará nada con lo que hacer negocios. Estamos hablando de cientos de millones. Es demasiado y en algún momento tienes la sensación de que va a estallar”, señaló Max Eberl al ser consultado sobre el fichaje de Mbappé al Real Madrid.

El principal responsable de la gestión deportiva del Bayern alertó que la situación del actual mercado en el fútbol está lejos de ser sostenible y la sobresaturación podría llevar a una intervención significativa de otras entidades, según como se presenten los casos como Arabia Saudita. De igual forma, como el actual manejo de las operaciones viene beneficiando a todos los actores implicados menos a los propios clubes.

“En algún momento estará sobresaturado y Arabia Saudita vendrá. Eso no me transmite buenas sensaciones. Tengo que decir eso para ser justo, pero ese es el mercado ahora mismo. El dinero está saliendo del mercado. Ningún club se beneficia de esto. Los jugadores, las familias, los agentes, todos se benefician, pero no los clubes. En el pasado, al menos los clubes se beneficiaban. El dinero permanecía en el ciclo y eso cada vez irá a menos”, recalcó.

¿Cuánto ganaría Kylian Mbappé en Real Madrid?

En el Santiago Bernabéu son conscientes de que vestir la camiseta es un honor para cualquier futbolista. Sin embargo, no solo de gloria vive el hombre. Es por eso que Florentino Pérez está dispuesto a darle a Mbappé uno de los sueldos más competitivos en el mercado europeo.

Según ha informado Le Parisien, le ofrecería un salario neto de 25 millones de euros. Lógicamente, este número no contempla lo que el delantero francés, de 25 años, puede llegar a ganar por conceptos de publicidad y derechos de imagen.

¿En cuánto está valorizado Mbappé?

Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 180 millones de euros.





