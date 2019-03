¡'Notición' para James! El técnico madridista que el Bayern Munich quiere para la otra temporada

El Bayern Munich sigue con su proceso de recambios y no solo en cuanto a jugadores, ahora también estaría buscando renovar al comando técnico, luego de que la 'era' Niko Kovac no termine de encajar del todo. Los 'bávaros', según información del portal 'Foot Mercato', están sondeando la posibilidad de José Mourinho , nada menos.

Si bien el Bayern aún lucha por hacerse de los títulos de la Bundesliga y la Copa Alemana, la decepción que significó quedar fuera de la Champions League a manos del Liverpool, llevó a la directiva 'bávara' a dar un giro a su planificación para la próxima temporada, y consideran que el técnico luso, actualmente sin equipo, es el indicado para tomar las rindas del proyecto.



"El líder de la Bundesliga ya estaba interesado en 'The Special One' hace unos años pero no se dio la oportunidad. Esta vez, con la duda de Niko Kovac en alguna parte de la directiva, la ventana por Mourinho parece un poco más grande", informó dicho medio.

Hay que recordar que desde su salida del Manchester United a inicios de este año, aún no ha logrado concretar ninguna oferta; aunque el propio 'Mou' apuntó que ha rechazado algunas ofertas.



Hace unos días, 'L'Equipe' infomó que el Lyon y el Mónaco estarían también interesados en Mourinho.

Nuevo DT para James en Europa

De quedarse en Múnich James Rodríguez, y de concretarse desde luego el fichaje de Mourinho, el luso sería el quinto técnico ganador de una 'Orejona' que dirigirá al colombiano, antes lo hicieron Carlo Ancelotti, Rafa Benítez, Zinedine Zidane y Jupp Heynckes.

