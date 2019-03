El punto de quiebre: Lucas Hernández será sometido a una operación de la rodilla

El defensor francés Lucas Hernández , cuyo fichaje para la próxima temporada por el Bayern de Munich alemán ha sido anunciado este miércoles, se opera este hoy de su dolencia en la rodilla derecha, según pudo confirmar EFE, y podría no volver a jugar con el Atlético de Madrid.



El zaguero galo, que jugará en el Bayern Munich las próximas cinco temporadas a cambio de los 80 millones de euros de su cláusula de rescisión, se somete este miércoles a una intervención quirúrgica fuera de España en la rodilla derecha, y en función del tiempo de recuperación podría no volver a jugar con el club rojiblanco.



La última lesión sufrida por Lucas en esa rodilla, una distensión ligamentosa, generó que se perdiera los últimos siete partidos, cinco de LaLiga y el cruce de octavos de final de la Liga de Campeones perdido contra el Juventus. Esta misma rodilla le hizo perderse cinco partidos por un esguince entre diciembre y enero.



Si la recuperación no le permite retornar, el último partido de Lucas con la camiseta rojiblanca habrá sido el derbi madrileño del 9 de febrero en el Wanda Metropolitano, con derrota 1-3 y en el que se resintió por última vez de esta rodilla.



Sería el final de una etapa de 110 partidos con el Atlético (67 de LaLiga, 18 de Copa del Rey, 16 de Liga de Campeones, 8 de Liga Europa y uno de Supercopa de Europa) en los que Lucas Hernández ha ganado la Liga Europa de 2018 y la Supercopa de Europa obtenida el pasado mes de agosto ante el Real Madrid.



