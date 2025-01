Felipe Chávez ya empezó a tener minutos con la reserva del Bayern Múnich, a la que fue promovido hace unos días. Este martes, el volante peruano disputó un amistoso ante el SV Horn. Jugó 67 minutos con la ‘10′ en la espalda. Luego de no ser convocado para el Sudamericano Sub-20, Chávez continuará con su preparación con miras al reinicio de la Regionalliga.

El peruano Felipe Chávez jugó su primer amistoso con la reserva del Bayern.

No estará en el Sudamericano Sub-20

Felipe Chávez no estará en el Sudamericano Sub20. ‘Chemo’ del Solar explicó sus razones para no convocar al futbolista del Bayern Munich, que hoy juega con la reserva del club (cuarta división del fútbol alemán). Para el DT de la Selección Peruana Sub20, hay jugadores que están por encima de él para el torneo y que, seguramente, el juvenil tendrá su oportunidad para el siguiente campeonato de la categoría. Definitivamente, hay un poco de polémica al respecto.

“Felipe Chávez, en estos momentos, no es Sub20, es Sub18. Todavía puede jugar el próximo Sudamericano. Cuando he hecho una evaluación de los amistosos de los jugadores del extranjero, he considerado, por edad, que hay jugadores mejor preparados que él para el Sudamericano. Eso no quiere decir de las condiciones que tiene. Probablemente, en dos años, va a ser de las figuras, pero –en estos momentos- hay chicos que han entrenado conmigo –puedo estar equivocado- que están mejor preparados que él”, aseguró el técnico en conferencia de prensa en Videna, acabado los entrenamientos de la Blanquirroja.

Felipe Chávez viene haciéndose un camino en la reserva del Bayern Múnich.

