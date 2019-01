No solo es Barcelona: el gigante de Europa que conversa con PSG para fichar a Rabiot

La novela Rabiot - Barcelona tendría a alguien en medio. Bayern de Múnich se interesa por el centrocampista francés del París Saint-Germain Adrien Rabiot , cuyo contrato expira al final de temporada y que quiere jugar en el Barcelona, según publica este viernes el diario "Le Parisien".



El rotativo señala que el jugador está en conversaciones con la entidad catalana para firmar un contrato a finales de la presente temporada, pero que el PSG negocia con los alemanes para que firme en el actual mercado invernal de fichajes.



De esta forma, el club francés se embolsaría una indemnización de traspaso a la que no tendría derecho si deja que el contrato del jugador expire el próximo 30 de junio.



El futbolista de 23 años, por su parte, no vería mal marcharse ahora del club y volver a pisar césped.



El PSG le ha apartado del equipo y, aunque se entrena con sus compañeros, no figura en la convocatoria de ningún partido, como medida de presión para que abandone el club lo antes posible.