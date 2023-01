Jude Bellingham es el hombre de moda en el mercado de fichajes de cara al próximo verano europeo. Hasta tres de los clubes más grandes del ‘Viejo Continente’ están peleando por sus servicios, aunque hasta el momento, es el Real Madrid el que lleva las de ganar. En las oficinas del Santiago Bernabéu están convencidos de que el joven volante inglés es el indicado para reforzar la mitad de la cancha y cada día están más cerca de hacerse con sus servicios. No obstante, hasta que no haya un papel firmado, el Dortmund no pierde la esperanza de retenerlo.

A pesar de sus cortos 19 años, Bellingham se ha convertido en un indiscutible para el cuadro de la Bundesliga, razón por la que no escatimará en gastos con tal de que rechace la oferta del Real Madrid para seguir jugando en el Signal Iduna Park. De acuerdo a SKY Sports de Alemania, el ‘Vendaval’ alista una propuesta nunca antes vista en su historia,

La idea del Dortmund es que Bellingham, quien tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025, renueve por una temporada más a razón de 15 millones de euros por cada una a partir del próximo curso. Según la citada fuente, se trata de un salario que ningún jugador ha cobrado antes en la institución de la cuenca del Ruhr.

La citada fuente recuerda que Bellingham ya ha rechazado la primera oferta de renovación que le presentó el Dortmund hace unas semanas. Los altos mandos del cuadro amarillo esperan que esta nueva propuesta acabe siendo aceptada por el inglés y siga en las filas del equipo alemán. ¿Debería el Real Madrid preocuparse?





¿Por qué Real Madrid quiere a Bellingham?





La llegada de Bellingham al Real Madrid es parte de la renovación del mediocampo que ya empezó Florentino Pérez. Toni Kroos y Luka Modric ya tienen una edad avanzada y acaban contrato a final de temporada. Es por eso que en la dirigencia del cuadro madrileño ven la necesidad de incorporar nuevos elementos.

La temporada 2022-23 está siendo la de su consolidación a nivel mundial. Capitán general en el Borussia Dortmund a sus 19 años, Bellingham ya acumula nueve goles y tres asistencias en 22 partidos, demostrando una mejora en área rival que refrendó en Qatar 2022 con Inglaterra.





