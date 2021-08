El Bayern Munich es otro de los equipos de las grandes ligas europeas que perdió al menos a una figura a coste cero. ya que se le acababa el contrato y era agente libre. David Alaba, que pasó casi 10 años en el club alemán, decidió no renovar contrato y marcharse al Real Madrid, donde ya ejerce como uno de los puntos altos de Carlo Ancelotti.

Sobre su traspaso se ha dicho mucho, pero hasta ahora poco o nada se había comentado de su presentación en el Santiago Bernabéu. Y ha sido el propio presidente del Bayern, Herbert Hainer, quien ha soltado un duro comentario, por el gesto del jugador austríaco besándose el escudo del club merengue.

“Me sorprendió que besara el escudo del Real Madrid después de estar tanto tiempo con nosotros, pero así es la vida”, manifestó en una entrevista concedida al diario ‘Bild’.

Alaba, un histórico en el Allianz Arena, viste por primera vez un escudo diferente al del Bayern desde el año 2011, por lo que sorprendió en las oficinas alemanas que tuviera ese gesto.

Sobre Messi en el PSG

Hainer también aprovechó para hablar de la situación económica que vive el fútbol europeo: “Todavía me pregunto cómo es compatible lo del PSG con el fair play financiero. Hay que seguirlo de cerca. No son los gastos de traspaso, sino los salarios. Messi, Hakimi, Ramos, Donnarumma...”.

Finalmente, respecto a la renovación de Leon Goretzka y Joshua Kimmich, Hainer afirmó que “espero que marquen una época en este club”.

Feliz tras su debut con el Madrid

Hace dos semanas, el Real Madrid cerró su tanda de partidos amistosos con un empate sin goles este domingo ante el Milan, que sirvió para que Alaba sume sus primeros minutos con el equipo ‘blanco’.

Precisamente, el futbolista austriaco valoró lo que fue su debut en el Madrid, donde resaltó el trabajo de sus nuevos compañeros y lo que espera en lo personal más adelante.

“Ha sido muy positivo jugar frente a aficionados de mi propio país y jugar mi primer partido con el Real Madrid. El secreto ha sido el equipo. Como he dicho, me han dado una bienvenida muy buena desde mi primer día. Me siento muy cómodo en el equipo. Intento mejorar al equipo con mis cualidades e intento ayudar”, declaró.

