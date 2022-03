Los ataques de Rusia hacia Ucrania han generado el rechazo masivo alrededor del mundo y los futbolistas no ocultaron su posición en contra de este hecho. El polaco Robert Lewandowski fue uno de los primeros en expresar su pesar por el accionar de los rusos y no desea tener vínculos con ese país, razón por la cual finalizó su contrato comercial con Huawei, compañía acusada de apoyarlos, informó AFP.

En las últimas horas, Tomasz Zawislak, el representante del jugador del Bayern Munich emitió un comunicado, en el cual anunció que la relación con la marca tecnológica china concluyó, aunque no brindaron mayores detalles sobre las razones.

“Hemos tomado hoy la decisión de poner fin a la cooperación de marketing entre Robert Lewandowski y la marca Huawei. Así, la realización de todos los actos promocionales ha sido suspendida por nuestra parte”, fue la breve declaración que compartió el dirigente para AFP.

De inmediato, la empresa china confirmó la ruptura del contrato comercial con el destacado goleador: “Huawei CBG Polonia lamenta el final de su colaboración con Robert Lewandowski. Apreciamos su cooperación de varios años y le deseamos muchos éxitos en el futuro”.

La finalización del acuerdo se consumó unos días después de la acusación de Daily Mail contra la gigante china, la cual fue señalada de mejorar la seguridad de internet de Rusia frente a los ataques informáticos en favor a Ucrania, que se han venido dando desde el estallido del conflicto.

Desde la filial polaca de Huawei calificaron a la información como fake news, dado que los datos no son verídicos. Cabe mencionar que la noticia fue difundida inicialmente por un portal web chino y desapareció a las pocas horas, pero desató las dudas respecto a los vínculos de la empresa de telefonía con las fuerzas rusas.

Lewandowski se había negado a jugar con Rusia

Antes de la sanción de FIFA contra Rusia, inhabilitándola de competir en el repechaje para el Mundial Qatar 2022 y otras competencias futbolísticas, Robert Lewandowski había apoyado el pedido de no jugar frente al seleccionado de dicho país: “¡Es la decisión correcta! No me puedo imaginar jugar un partido con Rusia en una situación en la que mantiene la agresión armada en Ucrania. Los futbolistas y aficionados rusos no son responsables de esto, pero no podemos hacer ver que no pasa nada”.





