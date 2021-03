Ya no hay marcha atrás El joven centrocampista del Bayern Munich Jamal Musiala ya puede formar parte oficialmente de la selección alemana de fútbol, después de que la FIFA diera este viernes su aprobación formal para que juegue con la tetracampeona del mundo.

De este modo, el seleccionador Joachim Löw podrá convocar a Musiala, de 18 años, por primera vez para los partidos de clasificación para el Mundial a finales de marzo y a pocos meses antes de la disputa de la Eurocopa.

Musiala, una de las sensaciones del Bayern en esta campaña y que ya ha firmado su primer contrato profesional hasta 2026 con el campeón de Europa, nació en la localidad alemana de Stuttgart, pero tras trasladarse a Inglaterra siendo niño, llegó a jugar en las categorías inferiores de la selección inglesa, aunque también lo hizo en la Sub-16 alemana.

Sin embargo, el deportista, a los 16 años, pegó la vuelta a Alemania, tras ser fichado por el Bayern. En dicho país encontró un espacio en la élite del futbol mundial en solo una temporada y media. Razón por la que Musiala habría decidido jugar por Alemania en lugar de hacerlo por Inglaterra.

“¿Qué es lo mejor para mi futuro?¿Dónde tengo más oportunidades de jugar? Al final, escuché la sensación que me decía que la decisión correcta es jugar para Alemania, la tierra en la que nací. Aún así, no fue una decisión fácil para mí”, dijo Musiala en una entrevista con The Athletic.

Cabe resaltar que el puesto de volante ofensivo en la selección inglesa tiene muchas opciones con Sancho, Foden, Mount, Greenwood, Saka, Smith-Rowe, Hudson-Odoi, Barnes, Maddison, entre otros. Es por ello también que estaría siguiendo los pasos de Serge Gnabry, quien tomó la decisión de jugar por Alemania.

