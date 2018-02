Claudio Pizarro es uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol peruano. Sin embargo, a su envidiable trayectoria en el extranjero le falta una Copa del Mundo, algo que le gustaría cumplir en Rusia 2018 tal como ha vuelto a reiterar este viernes en una entrevista con el diario 'Kölner Stadt-Anzeiger'.



El delantero del Colonia confirmó que mantiene contactos con Ricardo Gareca y que una participación en el Mundial Rusia 2018 sería una gran forma de terminar su exitosa carrera. Pese a que no tiene continuidad en la Bundesliga, 'Pizarrinha' no pierde el sueño de ver su nombre en la lista de 23.



"Sigo teniendo contactos con el seleccionador. Es mi gran sueño. A decir verdad, no habría un mejor final de carrera que ese", dijo Claudio Pizarro en declaraciones a 'Kölner Stadt-Anzeiger' aunque dejó en claro que, pese a sus 39 años, no se ha planteado la idea del retiro. "No lo sé. Lo decidiré a final de temporada. Quizás juegue un año más", agregó.

No piensa volver al Perú



En declaraciones al mismo medio, Claudio Pizarro manifestó que quiere seguir ligado al fútbol, pero no como entrenador. Así mismo, dejó en claro que no tiene planes de regresar al fútbol peruano, tal como muchos hinchas de Alianza Lima soñaban.



"Me gustaría tener más tiempo libre y más tiempo para mí familia. Lo que está claro es que seguiremos en Europa. Mis hijos crecieron aquí. Sería difícil regresar a Sudamérica", finalizó el máximo goleador extranjero de la Bundesliga.