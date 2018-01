Cuando se trata de cumplir objetivos, la colaboración de todos los miembros del equipo es importante. Así lo entiende Claudio Pizarro , quien en una entrevista con la revista alemana 'Kicker', ha confesado que está dispuesto a hacer un gran sacrificio con tal de ver al Colonia salvado del descenso.



El excapitán de la Selección Peruana se ha ofrecido a jugar en cualquier posición del campo si a su entrenador así lo requiere. Y para garantizar su experiencia, el 'Bombardero' evocó sus inicios en el fútbol, donde no siempre jugaba en la delantera.



"Al principio de mi carrera jugué como defensor central o en mediocampo. Así también fue en la selección peruana sub-17. Después me desempeñé como '10' y con el tiempo me hice delantero", dijo Claudio Pizarro a 'Kicker'.



Si de salvar a un club del descenso, el exgoleador del Bayern Munich tiene mucha experiencia y así lo confirma: "Fue una situación difícil para Werder Bremen y cuando comencé en Perú jugué la baja con un club. Lo sé todo", explicó.



Consultado por su ausencia en gran parte de la temporada con Colonia , Claudio Pizarro dijo: "Quería ayudar al equipo y no pude, pero eso ya pasó. Tenemos que cambiar una situación muy difícil que hemos causado nosotros y eso se logrará a través de un trabajo duro. Estoy en forma y con ritmo".