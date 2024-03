Cuando pensamos en el mercado de fichajes, imaginamos únicamente a los futbolistas como los protagonistas de una ventana de pases en específico. Sin embargo, hay ocasiones en las que el caso de un entrenador puede ser tan o más mediático que el de un jugador de campo. Eso ocurre con Xabi Alonso (42 años), cuyo futuro se ha prestado a cientos de rumores durante las últimas semanas. Que lo quiere el Liverpool para reemplazar a Klopp, que llegará al Bayern Munich en lugar de Thomas Tuchel, que el Real Madrid lo tiene en la mira en caso Carlo Ancelotti no gane la Champions League. Del próximo destino del entrenador español se ha dicho y escrito mucho, pero nadie mejor que él para confirmar qué hará con su carrera.

Y en esa línea, el extécnico de la cantera del Real Madrid y de la Real Sociedad B ha salido al paso de las especulaciones para confirmar que seguirá en el banquillo del Bayer Leverkusen, al menos, por una temporada más. En rueda de prensa, el entrenador tolosarra dijo ha decidido quedarse en Alemania luego de varias reuniones con los altos mandos del cuadro de las aspirinas.

“Tuve una buena reunión con el Bayer Leverkusen y les comuniqué que me quedo y sigo en el club. Después de muchas conversaciones sobre mi futuro, aproveché el parón para reflexionar y tomar una decisión. Siento que este es el lugar adecuado para estar y desarrollarme como entrenador. Este es el lugar donde debo estar para mí”, dijo el entrenador español.

Como ya explicamos, el nombre de Xabi Alonso ha estado en carpeta del Liverpool y Bayern Munich, pero el exfutbolista no quiere dar el paso. Al menos no por el momento. Según sus declaraciones, al ex Real Madrid le queda mucho trabajo por hacer en el Leverkusen, siendo de las principales razones por las que se niega desembarcar en Anfield o el Allianz Arena.

“Mi trabajo en el Bayer Leverkusen no ha terminado. Quiero ayudar al club, ayudar a los jugadores a crecer, la directiva es genial… aquí todo es fantástico. Todavía soy un entrenador joven, pero creo que esta es la mejor decisión para mi futuro. Es una temporada en la que se ha especulado mucho sobre mi futuro. Hemos jugado muchos partidos hasta ahora. Hemos estado muy ocupados, muy concentrados”, dijo.

“Estoy agradecido al Bayer y a la directiva, a los jugadores, a la afición… Siento que esta es la mejor manera, seguir juntos. Los jugadores ya lo saben. Me había puesto esta semana como límite por una cuestión de respeto. No voy a comentar ni del Liverpool ni del Bayern. Son clubes grandes y tengo fuertes vínculos con ellos pero estoy en el lugar donde quiero estar. No es momento de decidir mi futuro ahora, quiero desarrollarme en el Bayer Leverkusen”, agregó Alonso.

El Leverkusen de Xabi Alonso marcha primero en la Bundesliga. (Foto: EFE)

El Leverkusen ya lo veía venir





Hace un par de semanas, el español Fernando Carro, director general del Bayer Leverkusen, aseguró que Xabi Alonso tiene contrato hasta 2026 como entrenador del primer equipo y que continuará en el club. Y así ha quedado confirmado este viernes en rueda de prensa.

"Tiene contrato hasta 2026 y no hay duda de que se quedará aquí. En el fútbol nunca se sabe lo que va a pasar. Pero tengo mucha confianza, tenemos muy buena relación. Estoy muy relajado, como Simon Rolfes. Llevamos mucho tiempo planificando la plantilla para la próxima temporada, con Xabi Alonso", afirmó Carro en la asamblea general de la Asociación de Periodistas Deportivos de Alemania Occidental, celebrada en el BayArena.





Leverkusen quiere ser campeón por primera vez





Para el Leverkusen, esta podría ser la oportunidad de oro para alcanzar la gloria. A lo largo de su historia, el club ha rozado el éxito en varias ocasiones, terminando en el segundo o tercer lugar en múltiples ocasiones. Sin embargo, nunca antes han logrado alzar el trofeo de la Bundesliga, lo que hace que esta temporada sea aún más significativa.

Con un entrenador relativamente novato al mando y una plantilla joven, pero talentosa, liderada por jugadores como Wirtz y Grimaldo, el Leverkusen está escribiendo su propia historia en el fútbol alemán. La consecución del título sería un logro monumental para el club y un hito en su trayectoria deportiva.

¿Qué equipo ha ganado más veces la Bundesliga?





El dominio del Bayern Munich en Alemania es algo que ha quedado grabado en la memoria de todos los aficionados al fútbol. Con un impresionante récord de 33 títulos de liga, el bávaro se erige como el equipo más exitoso en la historia de la competición. Desde sus primeros días de gloria hasta la era contemporánea, el club bávaro ha dejado una marca imborrable en el fútbol alemán.

Detrás del Bayern, se encuentra el Borussia Dortmund, el segundo equipo más exitoso en la historia de la Bundesliga, con cinco títulos en su haber. Si bien el Dortmund ha logrado competir con el gigante bávaro en ciertas temporadas, su éxito palidece en comparación con el dominio sostenido del cuadro bávaro.

Bayer Leverkusen nunca ha sido campeón en toda la historia de la Bundesliga. (Foto: Getty Images)

