No lo pudieron parar. Por más que hagas bien tu trabajo, si al frente tienes a Arjen Robben es difícil imaginar que no pueda marcar. El volante anotó en el Bayern Munich vs. Bayer Leverkusen un golazo que se viralizó rápidamente en YouTube por la calidad que mostró el holandés con su pierna izquierda.

A los 19' del primer tiempo, Joshua Kimmich envió un centro al área que el brasileño Wendell desvió con un cabezazo. El rechazo del central de Bayer Leverkusen cumplió con lo que manda los libros, siempre a los lados, pero se encontró con Arjen Robben y toda su calidad.

El holandés controló el balón a pie cambiado y lo llevó hasta una posición perfecta para su pierna hábil. Y antes de que la pelota toque el piso, Robben saco un zurdazo con la parte externa que se coló por el ángulo contrario del portero de Leverkusen. ¡Golazo que ya es viral en YouTube!

Las redes explotaron con este tanto del holandés de 34 años. La forma como la paró y el remate en primera sin que el balón caiga al piso, mostró toda su jerarquía y lo mucho que aún tiene que regalarle al fútbol. Recordemos que tras el Mundial Brasil 2104, renunció a la selección de su país.