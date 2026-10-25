El FC Barcelona vs. Real Madrid se disputa este domingo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou, por la décima jornada de LaLiga EA Sports 2026-27. El clásico comenzará a las 21:00 horas en España y enfrentará al equipo de Hansi Flick con el conjunto dirigido por José Mourinho. Ambos clubes ya tienen sus alineaciones confirmadas, con Lamine Yamal, Raphinha y Fermín López en el once azulgrana, mientras que Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Arda Güler lideran la formación madridista.

Las alineaciones confirmadas del Barcelona vs. Real Madrid definen el planteamiento de ambos equipos para uno de los partidos más esperados de la temporada. Joan García será titular en la portería azulgrana y Andriy Lunin ocupará el arco madridista ante la ausencia de Thibaut Courtois. A continuación, consulta los onces titulares y los detalles de última hora del Clásico por LaLiga 2026-27.

Desde el Camp Nou, este domingo 25 de octubre no te pierdas El Clásico EN VIVO, en lo que será el partido Real Madrid vs. Barcelona por la Jornada 10 de LaLiga. Sigue el minuto a minuto con las noticias de última hora. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)

Alineaciones confirmadas del FC Barcelona vs. Real Madrid hoy por El Clásico

FC Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon; Raphinha.

Real Madrid: Andriy Lunin; Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva; Arda Güler, Jude Bellingham, Yan Diomande; Kylian Mbappé.

El Barcelona apuesta por Rodri y Pedri en el mediocampo, con Fermín López como enlace con el tridente ofensivo. Por su parte, el Real Madrid sitúa a Bernardo Silva junto a Tchouaméni en la medular y confía en la creatividad de Güler y Bellingham para abastecer a Mbappé.

Baja de última hora en el Real Madrid

Thibaut Courtois no estará disponible para el clásico y Andriy Lunin ocupará su lugar en la portería del Real Madrid, según la información proporcionada para este artículo. El guardameta belga causa baja por un cuadro gripal, por lo que el portero ucraniano afrontará la responsabilidad de defender el arco madridista frente al Barcelona.

La ausencia de Courtois modifica los planes de José Mourinho para el encuentro en el Spotify Camp Nou. Lunin tendrá la oportunidad de responder ante uno de los desafíos más exigentes del calendario, frente a un ataque azulgrana que cuenta con Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon.