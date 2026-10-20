La fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX entra en acción hoy, martes 20 de octubre, con un duelo determinante en territorio tapatío. A partir de las 18:07 horas (tiempo del centro de México), las Chivas de Guadalajara medirán fuerzas ante el Necaxa sobre el césped del Estadio Akron, en un compromiso donde ambos conjuntos están obligados a lograr los tres puntos para no comprometer su camino hacia la fase final del campeonato.

El elenco rojiblanco vuelve a presentarse ante su afición con el objetivo prioritario de reencontrarse con la victoria, luego de haber firmado tablas con un 1-1 frente a Tigres en su duelo anterior. Con el margen reducido en la pugna por los lugares de clasificación directa a la Liguilla, la escuadra local intentará adueñarse de la iniciativa desde los primeros compases ante unos Rayos dispuestos a cerrar líneas y capitalizar cualquier desatención para dar la sorpresa a domicilio.

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GUADALAJARA, JALISCO (MÉXICO), 20/10/2026. Chivas de Guadalajara vs. Necaxa juegan hoy por la jornada 13 del Apertura de la Liga MX en el Estadio Akron. FOTO: Imagen de la cuenta de X de Chivas.

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Horario, TV y dónde ver en vivo Chivas de Guadalajara vs. Necaxa por Liga MX 2026

Partido : Chivas de Guadalajara vs. Necaxa, por la Jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX

: Chivas de Guadalajara vs. Necaxa, por la Jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Canal de TV : Amazon Prime

: Amazon Prime Horario : 18:07 horas (México)

: 18:07 horas (México) Estadio : Estadio Akron

: Estadio Akron Lugar: Zapopan, Jalisco (México)