Después de su derrota 4-1 ante Estados Unidos, la selección peruana de Mano Meneses se prepara para afrontar una nueva prueba de fuego en pleno proceso de reestructuración con la meta fija en ajustar sus piezas tácticas. Perú y México se medirán en un partido amistoso válido por fecha FIFA este martes 29 de septiembre de 2026 en el Sports Illustrated Stadium (anteriormente conocido como Red Bull Arena) en Harrison, Nueva Jersey, programado para las 7:00 pm Tiempo del Centro / 9:00 pm ET / 6:00 pm PT. Sigue el Perú vs. México EN VIVO por la señal de América TV (Canal 4) en TV Abierta, desde las 20:00 horas (hora de Lima y Bogotá) .

¿Cómo ver América TV EN VIVO, ver Perú vs. México por amistoso 2026?

América Televisión está disponible gratuitamente por señal abierta en buena parte del país y, además, en los principales cableoperadores que operan en Perú. Para el partido amistoso Perú vs. México, la recomendación es verificar la numeración del canal en tu servicio de TV antes del inicio del partido.​

Señal abierta América TV en Lima y principales ciudades:

Canal 4 (analógico): señal abierta.

Canal 4.1 (TDT): señal digital terrestre en alta calidad.​

América TV en cableoperadores (referencias habituales en Perú):​

Movistar TV: Canal 4 (SD) y Canal 704 (HD).

Claro TV: Canal 4 (SD).

DirecTV: Canal 194 (SD/HD).

Nota: La numeración puede variar ligeramente según la ciudad o el plan contratado, por lo que se recomienda revisar la guía de canales de tu operador antes del inicio del Perú vs. México por amistoso internacional 2026.​

¿Cómo ver América TV EN VIVO, Perú vs. México por amistoso internacional 2026 por streaming desde el extranjero?

Si estás fuera del Perú y quieres seguir la señal de América TV o América tvGO para ver el Perú vs. México por amistoso internacional, es posible acceder a la plataforma mediante una VPN legal con servidores en territorio peruano. Esto permite “simular” una conexión desde Perú y así ingresar a la web o app de América tvGO para disfrutar del partido.​

Pasos sugeridos para ver América TV o América tvGO desde el extranjero:

Contrata una VPN confiable que cuente con servidores en Perú (NordVPN, Surfshark, PrivateVPN, entre otras alternativas legales).​

Instala la VPN en tu dispositivo: Smart TV, tablet, PC o teléfono móvil.

Conéctate a un servidor ubicado en Perú.

Una vez conectado, ingresa al sitio oficial o app de América tvGO y selecciona la señal en vivo de América Televisión para ver el Perú vs. México en tu pantalla favorita.

Fecha, horario y dónde ver Perú vs. México EN VIVO desde Perú

Fecha: Martes, 29 de septiembre de 2026

Martes, 29 de septiembre de 2026 Lugar: Sports Illustrated Stadium en Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos

Sports Illustrated Stadium en Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos Horario: 8:00 p.m. Lima / 7:00 p.m. Tiempo del Centro de CDMX

8:00 p.m. Lima / 7:00 p.m. Tiempo del Centro de CDMX Canal TV: América TV (Canal 4)

América TV (Canal 4) Streaming: América TV Go