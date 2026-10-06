Colombia y Perú se enfrentan este martes 6 de octubre en Miami, Estados Unidos, en su último partido de preparación de esta fecha FIFA. El encuentro se disputará en el NU Stadium desde las 6:45 p. m. de Lima y Bogotá (7:45 p. m. ET / 4:45 p. m. PT), en un duelo que pondrá frente a frente a dos selecciones que llegan con la necesidad de cerrar esta ventana internacional con mejores sensaciones. La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, viene de perder 1-0 ante Paraguay, mientras que la Bicolor de Mano Menezes busca recuperarse después de sus últimos resultados.

¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público peruano estará disponible a través de América Televisión en señal abierta y mediante sus plataformas digitales. Aquí te contamos los números de los canales y cómo seguir el encuentro online.

¿Dónde ver América TV EN VIVO, Colombia vs. Perú por amistoso internacional?

América Televisión se encuentra disponible en el territorio peruano mediante señal abierta y a través de los principales cableoperadores. De esta manera, podrás seguir todas las incidencias del partido entre Colombia y Perú por el amistoso internacional de la fecha FIFA de octubre de 2026.

Señal abierta de América TV

Canal 4.1 (TDT): señal abierta en Lima y Callao.

señal abierta en Lima y Callao. Canal 4 (analógico): señal abierta en Lima y Callao.

señal abierta en Lima y Callao. América TVGO: servicio de streaming oficial.

Cableoperadores con América TV

Movistar TV: Canal 104 (SD) y Canal 804 (HD).

Canal 104 (SD) y Canal 804 (HD). Claro TV: Canal 4 (SD) y Canal 1004 (HD).

Canal 4 (SD) y Canal 1004 (HD). DIRECTV: Canal 194 (SD/HD) y Canal 1194 (HD).

¿Cómo ver América TVGO EN VIVO, Colombia vs. Perú Online?

Los usuarios también podrán seguir el encuentro mediante América TVGO, la plataforma digital oficial de América Televisión, compatible con teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV.

Dispositivos compatibles

Smartphones Android.

iPhone (iOS).

Smart TV.

Computadoras Windows y Mac.

Tablets Android y iPad.

¿Cómo ver América TV Online desde Estados Unidos, España o cualquier otro país?

Si deseas acceder a la señal de América Televisión o América TVGO desde el extranjero, debes comprobar primero la disponibilidad del contenido para tu ubicación, ya que las transmisiones deportivas pueden estar sujetas a restricciones territoriales y derechos audiovisuales.

Para quienes se encuentren fuera del Perú, la disponibilidad del partido Colombia vs. Perú dependerá de las condiciones de acceso establecidas por América Televisión y de las plataformas autorizadas en cada territorio.

Horario, TV y dónde ver en vivo Colombia vs. Perú por amistoso internacional

Fecha: Martes 6 de octubre de 2026.

Martes 6 de octubre de 2026. Partido: Colombia vs. Perú.

Colombia vs. Perú. Competición: Amistoso internacional – fecha FIFA.

Amistoso internacional – fecha FIFA. Hora: 6:45 p. m. de Lima y Bogotá (7:45 p. m. ET / 4:45 p. m. PT) .

. TV: América Televisión.

América Televisión. Streaming: América TVGO.

América TVGO. Estadio: NU Stadium.

NU Stadium. Ciudad: Miami, Estados Unidos.

Colombia llega al último compromiso de esta fecha FIFA después de perder 1-0 ante Paraguay y empatar 1-1 con México, mientras que Perú afronta el encuentro tras caer 4-1 ante Estados Unidos y 2-0 frente a Canadá, además de igualar 1-1 con México. Para ambos equipos, el partido en Miami representa una nueva oportunidad para evaluar jugadores y ajustar sus respectivos procesos de cara a los próximos desafíos internacionales.

América TV, América tvGO, GOL Caracol TV y Canal RCN pasarán el partido entre Perú vs. Colombia. (Video: Bicolor)