El equipo de Lionel Messi, Inter Miami, iniciará este miércoles 5 de agosto su camino en la Leagues Cup 2026 cuando reciba a Atlético de San Luis por la primera jornada del Grupo A, en el Nu Stadium. El conjunto de Florida intentará aprovechar su condición de local para comenzar con el pie derecho su camino por el torneo continental.

Los dirigidos por Ángel Guillermo Hoyos llegan a este compromiso luego de igualar 2-2 frente a Columbus Crew en la más reciente fecha de la MLS. Aquel encuentro marcó el regreso de Lionel Messi tras su participación en el Mundial 2026, por lo que todo apunta a que el astro argentino será titular. Además, el equipo cuenta con figuras de experiencia como Casemiro, Rodrigo De Paul y Luis Suárez, quienes buscarán liderar al club en su camino por el título.

Del otro lado estará Atlético de San Luis, que quiere sorprender en territorio estadounidense pese a un inicio irregular en el Apertura 2026 de la Liga MX, donde registra dos empates y una derrota. El técnico Raúl Chabrand confía en la capacidad de su plantel para competir en este tipo de escenarios y apostará por un planteamiento sólido en defensa y efectivo en ataque para intentar dar la sorpresa frente al conjunto encabezado por Messi.

Inter Miami choca contra Atlético de San Luis en un esperado duelo interligas. Sintonice el partido en vivo en Estados Unidos por la aplicación Apple TV con la suscripción a MLS Season Pass. | Crédito: es.leaguescup.com / Composición Gestión Mix

¿Dónde ver Apple TV EN VIVO, Inter Miami vs. San Luis por la Leagues Cup?

Puedes ver el partido entre Inter Miami vs. San Luis por la Leagues Cup por Apple TV usando la app Apple TV en dispositivos Apple, Smart TVs o en Apple TV Web. A continuación, te compartimos un listado de los dispositivos compatibles con la plataforma:

Dispositivos Apple Televisores y streaming Otros dispositivos iPhone, iPad, Mac y Apple TV (dispositivo físico) con la app integrada. Smart TVs (Samsung, LG, Sony, Roku, Fire TV, Google TV) y consolas. Teléfonos Android o PC mediante el sitio web oficial.

Pasos para empezar a usar Apple TV

Busca la app Apple TV en la tienda de aplicaciones de tu pantalla o dispositivo.

en la tienda de aplicaciones de tu pantalla o dispositivo. Inicia sesión con tu cuenta de Apple (Apple ID).

(Apple ID). Selecciona una serie o película, o suscríbete a Apple TV+ para ver el contenido.

¿Cuánto cuesta Apple TV EN VIVO?

En México, el precio es el siguiente:

7 días de prueba gratis para nuevos usuarios.

$169 MXN al mes después del periodo de prueba

Plan One (incluye Apple TV y MLS Season Pass) precio en México:

Individual: $249 MXN/mes

Familiar: $329 MXN/mes

Premier: $499 MXN/mes

En Estados Unidos, los precios oficiales de Apple TV son los siguientes:

Mensual: US$12.99.

Anual: US$99.

Precios de plan One de Apple (incluye Apple TV y MLS Season Pass)

Individual: US$19.95/mes

Family: US$25.95/mes

Premier: US$37.95/mes

¿Cómo ver Apple TV EN VIVO, Inter Miami vs. San Luis?

La Leagues Cup será transmitida EN VIVO por Apple TV, que ofrece acceso a la MLS Season Pass tras un período de prueba gratuito de siete días para nuevos usuarios, convirtiéndose en una de las principales opciones para seguir el compromiso entre Inter Miami vs. San Luis.

Además, los abonados de temporada de clubes participantes reciben la suscripción incluida como parte de determinados paquetes de boletos anuales, ampliando el acceso a los partidos desde dispositivos móviles, smart TVs y computadoras. La plataforma permite seguir encuentros en vivo, repeticiones y contenido exclusivo relacionado con la liga, aunque la membresía de Apple TV+ no incorpora automáticamente servicios de terceros ni contenidos disponibles para alquiler o compra dentro de la aplicación. Una vez finalizado el período promocional, el plan se renueva de forma automática cada mes hasta que el usuario decida cancelarlo.