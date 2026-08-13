Desde el SeatGeek Stadium, Cruz Azul vs. Chicago Fire juegan EN VIVO | EN DIRECTO por la Leagues Cup 2026, en el duelo válido por la fase de grupos. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica y el mundo, este enfrentamiento está disponible en Apple, canal al que se accede por su servicio de paga. Toma nota que no recomendamos el uso de la plataforma pirata de Fútbol Libre TV. El choque se disputará este jueves 13 de agosto desde las 20:00 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina).

Previa del Cruz Azul vs. Chicago Fire:

¿Cómo ver Apple TV para seguir Cruz Azul vs. Chicago Fire?

El partido entre Cruz Azul vs. Chicago Fire por la Leagues Cup 2026 se podrá ver exclusivamente a través de Apple TV, plataforma que transmite todos los encuentros del torneo a nivel mundial. Solo necesitas una suscripción activa para acceder a la cobertura en vivo.

¿Cómo ver Cruz Azul vs. Chicago Fire en Apple TV desde el celular?

Los usuarios de Android y iPhone podrán seguir el encuentro descargando la aplicación oficial de Apple TV, iniciando sesión con su cuenta y reproduciendo la transmisión en vivo desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver Apple TV en Smart TV?

Apple TV está disponible en una amplia variedad de Smart TV de marcas como Samsung, LG, Sony, TCL, Hisense y Vizio. Solo debes abrir la aplicación, iniciar sesión y acceder al partido entre Cruz Azul vs. Chicago Fire.

¿Cómo ver Cruz Azul vs. Chicago Fire desde una computadora?

Si prefieres seguir el partido desde una PC o laptop, puedes ingresar al sitio web de Apple TV, iniciar sesión con tu cuenta y acceder a la transmisión oficial de la Leagues Cup desde el navegador.

¿Cómo ver Apple TV en dispositivos de streaming y consolas?

También puedes disfrutar del partido mediante la aplicación de Apple TV en dispositivos como Roku, Amazon Fire TV, Google TV, Apple TV 4K, además de consolas PlayStation y Xbox, que son compatibles con la plataforma.

¿Qué necesito para ver Cruz Azul vs. Chicago Fire por Apple TV?

Para acceder a la transmisión del encuentro basta con contar con una suscripción a Apple TV. Desde la temporada 2026, todos los partidos de la MLS y de la Leagues Cup están incluidos en la suscripción, sin necesidad de contratar un MLS Season Pass adicional.

¿Qué otros partidos puedo ver en Apple TV?

Además de Cruz Azul vs. Chicago Fire, Apple TV ofrece todos los partidos de la Leagues Cup, la temporada completa de la MLS, los MLS Cup Play-offs, el MLS All-Star Game y otros contenidos exclusivos relacionados con el fútbol norteamericano.

Cruz Azul vs. Chicago Fire por la Leagues Cup con señal de Apple TV. (Video: Cruz Azul)