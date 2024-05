Arranca una nueva campaña en la Primera División de Argentina con un emocionante enfrentamiento entre Atlético Tucumán y Boca Juniors. Este crucial encuentro se llevará a cabo el domingo 12 de mayo, marcando la primera jornada del Torneo de la Liga Profesional. Ambos cuadros buscarán comenzar con el pie derecho en esta nueva fase del campeonato. El partido se disputará en el icónico estadio Monumental José Fierro, iniciando a las 6:15 p.m. hora local de Perú, y a las 8:15 p.m. en Argentina. Para más detalles sobre horarios y dónde ver el cotejo, consulta los siguientes párrafos que hemos preparado en Depor.

Durante las 27 jornadas del torneo en formato ‘todos contra todos’, los 28 equipos competirán por el título. No obstante, Boca, una insignia del balompié argentino, enfrenta la constante presión de alcanzar las más altas expectativas. Este imperativo los coloca bajo un escrutinio particular, el de alcanzar las más altas expectativas.

A pesar de ser considerado favorito, el ‘Xeneize’ llega al encuentro tras ser eliminado en las semifinales de la Copa de la Liga. El rendimiento del plantel ha sido inconsistente, con destellos de buen desempeño tanto a nivel individual como colectivo, pero no lo suficiente como para dominar con firmeza a los rivales teóricamente más débiles.

En esa línea, las cartas ofensivas del Azul y Oro, Edinson Cavani y Miguel Merentiel, pasan por un gran momento. De hecho, el ‘Matador’ viene de anotar un impresionante tanto de tiro libre en la Copa Sudamericana contra Trinidense. Mientras que la ‘Bestia’ ha marcado cuatro dianas en los últimos tres cotejos disputados (dos contra River, uno contra Fortaleza y otro contra Estudiantes).

En la vereda del frente, Tucumán encara una urgencia extrema, ya que necesita desesperadamente sumar puntos para escalar posiciones en la tabla anual, donde se encuentra rezagado entre los últimos lugares. Aunque su situación en la tabla de promedios es menos preocupante, solo han logrado una victoria en la última Copa de la Liga, lo que ha desatado una demanda ferviente de resultados positivos por parte de los aficionados.

En este sentido, el entrenador Facundo Sava confía en la veteranía para iniciar con fuerza. José Devecchi, Marcelo Estigarribia y Guillermo Acosta, tres de los jugadores con más experiencia, serán los encargados de liderar la escuadra en este inicio de la competición.

¿A qué hora juegan Atlético Tucumán vs Boca?

Este domingo 12 de mayo, Atlético Tucumán vs Boca jugarán un choque importante por la Liga Profesional. Si deseas saber el horario de inicio de este encuentro para estar al tanto de las mejores incidencias, te indicamos a qué hora darán el pitazo inicial. Sin embargo, ten en cuenta que el horario puede variar. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador este choque comenzará a las 6:15 p.m., en cambio, en Chile y Paraguay será a las 7:15 p.m., mientras que en Argentina y Uruguay será a las 8:15 p.m.

¿En qué canal TV ver Atlético Tucumán vs Boca?

Si deseas ver el choque entre Atlético Tucumán vs Boca, pero no sabes en qué canales transmitirán este partidazo, a continuación te indicamos dónde podrás verlo EN VIVO y GRATIS: ESPN, TNT Sports, Estadio TNT, STAR Plus, AFA Play y Fanatiz transmitirán este enfrentamiento por el Torneo de la Liga Profesional. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Ten en cuenta que en Depor te traeremos todas las incidencias del juego.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Kylian Mbappé dejará el Paris Saint-Germain al final de esta temporada para jugar fuera de Francia, según anunció oficialmente este viernes en un vídeo en redes sociales, aunque no divulgó cuál será su próximo destino. (Video: EFE)