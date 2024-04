A qué hora juegan Newell’s vs. Boca y en qué canales ver la Liga Profesional Argentina

Este sábado, el Estadio Marcelo Bielsa será testigo de un enfrentamiento que promete emociones desbordantes, cuando Newell’s Old Boys y Boca Juniors se enfrenten en un duelo trascendental por la fecha 13 de la Liga Profesional Argentina. Ambos equipos llegan con expectativas elevadas y la necesidad de sumar puntos para mantenerse en la pelea por sus respectivos objetivos. Y lo más cercano es la clasificación a la siguiente ronda de la competencia. A solo una fecha para el final de la fase regular, ambos urgen de un triunfo.

El equipo de Mauricio Larriera viene de una victoria crucial frente a Sarmiento de Junín, donde lograron imponerse por la mínima con un jugador menos en la cancha. Juan Ramírez fue el héroe de la jornada al convertir desde los doce pasos y asegurar los tres puntos para los Leprosos. Con 21 puntos en la Zona B de la Copa de la Liga, Newell’s se encuentra en el tercer lugar, detrás de Godoy Cruz y Lanús.

Por otro lado, Boca Juniors, dirigido por Diego Martínez, viene de un empate sin goles en su debut en la Copa Sudamericana frente a Nacional de Potosí. Sin embargo, en la Copa de la Liga, el equipo logró una victoria importante sobre San Lorenzo, asegurando tres puntos vitales con goles de Edinson Cavani y Miguel Merentiel. Actualmente, el Xeneize se encuentra en la quinta posición de la Zona B con 19 puntos, justo por detrás de Defensa y Justicia y su próximo rival, Newell’s.

El historial entre ambos equipos favorece claramente a Boca Juniors, quien ha salido victorioso en los últimos cuatro enfrentamientos. En su último encuentro, disputado el 12 de noviembre en la pasada Copa de la Liga, Boca logró imponerse con un gol de Miguel Merentiel desde el punto penal en los minutos finales del partido, dejando en claro su dominio sobre los Leprosos en los últimos años.

Con ambos equipos en buena forma y buscando afianzarse en sus respectivas competiciones, se espera un partido lleno de intensidad, emoción y rivalidad en el Estadio Marcelo Bielsa. Los aficionados del fútbol argentino estarán atentos a cada detalle de este enfrentamiento entre dos gigantes del balompié nacional, con la esperanza de presenciar un espectáculo inolvidable que quedará grabado en la historia de la Liga Profesional Argentina.





¿A qué hora juegan Newell’s vs. Boca?





El partido de Liga Profesional Argentina entre las escuadras de Newell’s y Boca Juniors está programado para este sábado 6 de abril a partir de las 3 de la tarde en países como Perú, Ecuador y Colombia. Mientras que en Argentina, Uruguay y Brasil empezará a las 5 de la tarde. España podrá disfrutar de este partidazo a a las 10 de la noche.





¿En qué canales ver Newell’s vs. Boca?





El partido entre Newell’s vs. Boca Juniors, por la fecha 13 de la Liga Profesional, será transmitido en América Latina por las señales de TNT Sports, Estadio TNT, STAR Plus, ESPN, AFA Play y Fanatiz. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Boca vs. Newell's juegan por Liga Profesional Argentina 2024. (Foto: Boca Juniors)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO





Luis Rubiales podría pasar 2,5 años de su vida en la cárcel

SOBRE EL AUTOR Renato Cardenas C. Nació en Lima en 1992. Ejerció estudios de traducción y pedagogía, pero su amor por el fútbol hizo que se interesara por el periodismo deportivo. En 2013 entró al Diario Depor para cubrir el campo de las noticias internacionales y desde ese entonces ha ganado mucha experiencia en medios digitales.