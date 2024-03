A continuación, mira el horario de River vs. Independiente en la décima jornada de la Copa de la Liga Profesional Argentina Este duelo trascendental se llevará a cabo, este sábado 9 de marzo, en el Estadio Libertadores de América, situado en Avellaneda, y resultará clave para ambas escuadras que mantienen igualdad en la punta de la tabla de la Zona A. Además, te informaremos sobre los canales en los que podrás seguir la emocionante disputa. ¡No te lo puedes perder!

Tras derrotar a Independiente Rivadavia 2-0 en la Copa de la Liga, River Plate se presenta en este enfrentamiento. Miguel Borja, el colombiano, fue el encargado de marcar los goles del Millonario. Por otro lado, Independiente empató 2-2 con Barracas Central, con tantos de Matías Giménez y Diego Segovia.

Después del juego, Carlos Tevez, el entrenador del Rojo, lanzó duras críticas hacia el árbitro Pablo Dóvalo por su controvertida actuación. “No estoy solicitando ayuda por parte de los árbitros. Simplemente pido que no me perjudiquen. Con la camiseta de Independiente puesta, sentí que me robaron”.

En esa línea, en el Grupo A, hay cuatro equipos líderes empatados con 17 puntos: River e Independiente son dos de ellos, junto con Argentinos e Instituto. Esto brinda una excelente ocasión para ambos cuadros de romper la igualdad y posicionarse solos en la cima de su grupo.

Como dato, River e Independiente se han enfrentado en 177 ocasiones, con 77 victorias para el Millonario y 52 para los Rojos, mientras que empataron en 48 ocasiones. Por otro lado, en el fútbol amateur, disputaron 18 encuentros con estadísticas muy equilibradas: seis victorias para cada uno y seis igualdades.

¿A qué hora juega River vs. Independiente?

El enfrentamiento entre River vs. Independiente tendrá lugar en el estadio Libertadores de América, este sábado 9 de marzo. El inicio del juego está programado para las 5:15 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. Para los aficionados en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el partido dará comienzo a las 7:15 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a las 6:15 p.m.

¿En qué canal TV ver River vs. Independiente?

El encuentro entre River vs. Independiente se emitirá a través de ESPN, AFA Play, Fanatiz y STAR Plus en Sudamérica. No olvides que en Depor encontrarás una cobertura completa del evento, incluyendo actualizaciones minuto a minuto y los detalles más importantes del partido.





