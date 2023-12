A qué hora juegan River vs. Rosario Central: cuándo y dónde ver el Trofeo de Campeones

El cierre de año en el fútbol argentino nos depara un emocionante enfrentamiento entre River Plate y Rosario Central, quienes se medirán en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero en el marco del Trofeo de Campeones 2023. Este encuentro será la última oportunidad para ambos equipos de demostrar su calidad y cerrar el año con otro título en sus vitrinas. La derrota de la ‘Banda’ ante el ‘Canalla’ en la semifinal de la Copa de la Liga aún está fresca en la memoria de los hinchas millonarios, y esta será la oportunidad perfecta para buscar la revancha y despedir la temporada con una nota positiva.

River Plate, como ganador de la Liga Profesional, ha asegurado su participación en el Trofeo de Campeones 2023, mientras que Rosario Central llega a este enfrentamiento después de alzarse con la Copa LPF el pasado sábado al vencer a Platense por 1-0, con un destacado gol de Maximiliano Lovera.





¿Cuándo juegan River vs. Rosario Central?





El partido Trofeo de Campeones entre el ganador de la Liga Profesional y el de la Copa de la Liga está programado para disputarse este viernes 22 de diciembre. Será será el último encuentro de ambos en el año para luego empezar a disfrutar de sus respectivas vacaciones.





¿A qué hora se juegan River vs. Rosario Central?





El duelo entre River Plate vs. Rosario Central empezará a las 9 de la noche de este viernes. El horario se rige por la hora de Argentina (también en Uruguay, Brasil y Chile), pero en países como Perú, Colombia y Ecuador se verá a partir de las 7 de la noche.





¿En qué canales ver el Trofeo de Campeones 2023?





El River vs. Rosario Central se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de ESPN, STAR Plus, TNT Sports y Fanatiz para todos los países de América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partido.





¿Quiénes son los árbitros de la final River vs. Rosario Central?





El cuerpo arbitral estará encabezado por Facundo Tello, acompañado por Diego Bonfá y Gabriel Chade como asistentes 1 y 2, respectivamente. Pablo Echavarría y Francisco Acosta se desempeñarán como cuarto y quinto árbitro, con Héctor Paletta a cargo del VAR y Lucas Novelli como AVAR.





¿Por el River vs. Central se jugará en Santiago del Estero?





La sede, el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, fue seleccionada por sus cualidades estructurales y estéticas, siendo considerado uno de los mejores escenarios del país. La venta de entradas para este enfrentamiento tan esperado se anunciará en los próximos días, y se espera la presencia de hinchadas de ambos equipos para añadirle un ambiente vibrante al encuentro.





River vs. Central se enfrentan por el Trofeo de Campeones. (Foto: Agencias)









