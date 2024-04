River vs. Boca se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 21 de abril por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de Argentina en partido que se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de la localidad de Córdoba. El partido está programado para la 1:30 de la tarde (hora peruana y 03:30 p.m. en Argentina) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, TNT Sports, STAR Plus, Fanatiz y AFA Play. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

En el Estadio Mario Alberto Kempes Córdoba, River Plate vs Boca Juniors se medirán por los cuartos de final de la Copa de la Liga.

River vs. Boca: posibles alineaciones

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Ignacio Fernández, Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro; Claudio Echeverri; Facundo Colidio o Pablo Solari, Miguel Borja.

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Pol Fernández, Equi Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.