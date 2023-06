Alejandro Garnacho está viviendo un momento de ensueño. Poco a poco se va ganando un espacio en el Manchester United y también en la selección de Argentina, vigente campeona del mundo. El jugador, de 18 años, está concentrado con los demás futbolistas con miras a los amistosos ante Australia e Indonesia. En su primera entrevista para un canal argentino, el ‘Bichito’ reveló por qué decidió jugar para la ‘Albiceleste’.

El delantero ha firmado cinco goles y cinco asistencias con los ‘Red Devils’ en la última temporada. Su habilidad en el campo de juego ha llamado la atención de los medios internacionales. A pesar de que nació en Madrid, él se siente más identificado con Argentina, y muy pronto podría realizar su debut en la selección.

“No dudé nada porque me siento argentino, porque soy argentino también y apostaron por mí antes. Yo lo tenía claro: una selección muy grande, una oportunidad muy buena”, señaló Garnacho al medio TyC Sports. “No me hace falta jugar tres partidos, estoy aquí y si no debuto en esta gira no importa. Sé que quiero estar con Argentina y ya se dará”, añadió.

Respecto a su decisión de jugar por Argentina, Alejandro sostuvo: “Toda la familia de mi mamá es de Argentina, siempre vivieron allá. Y la familia de papá de España. Por circunstancias de la vida vino la familia de mi mamá a España y conoció a mi papá y ahí nací yo. Y estoy muy cercano con la familia de mi mamá, siempre apoyamos a la selección desde chiquito”.

El esperado debut del ‘Bichito’ podría darse este jueves 15 de junio, cuando la selección de Argentina enfrente a su similar de Australia en Workers’ Stadium (Pekín). El encuentro está programado para jugarse desde las 5:00 a.m. (horario en Perú, 7:00 p.m. en Argentina). Unos días después, el 19 de junio, los sudamericanos se medirán ante Indonesia en el estadio Utama Gelora Bung Karno (Jakarta).

Garnacho y su emoción por jugar con Messi

A sus 18 años, Alejandro Garnacho ya entrena y juega al lado de Lionel Messi, uno de los mejores futbolistas de la historia. “Con Messi no hablé mucho. Pasé de verlo en la tele toda mi vida y ahora lo tengo acá, es increíble, parece irreal. El entrenador me dice que esté tranquilo, que juegue como sé que me va a dar la oportunidad”, concluyó.





