El FC Barcelona tiene claro que debe fichar a un mediocampista de buen nivel para sustituir a Sergio Busquets y pelear la próxima temporada por LaLiga y la UEFA Champions League. El elegido por Xavi Hernández y la directiva fue Ilkay Gündogan, quien ganó la ‘Orejona’ con el Manchester City el último sábado. El fichaje parecía encaminado, pero desde España reportan que el alemán recibió una oferta de un club importante de Arabia Saudí.

Los clubes saudís se han involucrado con fuerza en el mercado de fichajes. El estado árabe desea potencia su liga invirtiendo cientos de millones de euros en futbolistas de renombre, y esto le puede afectar al cuadro blaugrana seriamente. El jugador teutón, quien ya tuvo un acuerdo de palabra con Xavi, tiene una oferta de Al Ittihad, club que fichó a Karim Benzema.

Luego de ganar la ‘Orejona’ con los ‘citizens’, el centrocampista no quiso revelar dónde jugará la próxima temporada. “Estoy muy feliz. ¿Mi próximo destino? Aún no lo sé. Todavía no he tomado una decisión final sobre mi futuro”, comentó. En el Barça confían en la palabra del exfutbolista del Dortmund (ya había dado el OK), pero todavía no hay nada firmado.

Al Ittihad, vigente campeón del fútbol saudí, se llevó al actual Balón de Oro y está a nada de cerrar el fichaje de N’Golo Kanté. Ahora busca a Gündogan para dominar a placer la Liga de Arabia Saudita. Pese a que le han ofrecido una millonada, la directiva blaugrana cree que el alemán quiere seguir al máximo nivel y también existe el deseo de su familia de vivir en España por los próximos años.

Cabe destacar que la oferta del FC Barcelona es de tres temporadas y los avances realizados en los últimos meses deberían ser definitorios, pero también es cierto que, en estos momentos, no se puede asegurar la inscripción y por ello Ilkay todavía no ha tomado una decisión final. También tiene ofertas del City y del Dortmund. Este último le ha ofrecido regresar como el sustituto de Bellingham.

Gündogan ganó su primera ‘Orejona’

Ilkay Gündogan por fin pudo ganar la Champions tras perder dos finales antes, una con el Borussia Dortmund en 2013 y otra con el propio Manchester City en 2021. “Es como un cuento de hadas, no podría ser mejor. Es un gran privilegio no solo ser el capitán de este equipo, sino también ser un jugador en este equipo, jugar con Pep”, dijo a DAZN tras derrotar al Inter de Milán.

“Sabíamos que todo el mundo iba a hablar del triplete y la presión estaba ahí, pero este equipo está hecho para manejar esa presión y es lo que hemos hecho esta noche”, añadió el alemán, que en los próximos días tiene que definir su futuro. ¿Será en España o en Arabia Saudí?





