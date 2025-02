La eliminación de Boca Juniors en la fase 2 de la Copa Libertadores ante Alianza Lima significó un duro golpe al mundo ‘Xeneize’. Como era de esperar, esta noticia trae muchas consecuencias a nivel interno y uno de las primeras ‘movidas’ se dará desde la dirección técnica: Fernando Gago no iría más. Desde Argentina, informaron que el estratega argentino dejará el cargo luego del partido ante Rosario Central por la Liga Profesional. Además, quedaría pendiente quien asumirá el cargo de manera interina en la institución.

El pasado martes, Boca Juniors pasó uno de los pasajes más duros en su historia: eliminados por penales en Fase 2 de Copa Libertadores y, como consecuencia, se quedaron sin torneos internacionales para la temporada 2025. Desde La Bombonera se escuchaba al unísono: “que se vayan todos”. Esta frase recaló hasta la interna y entendieron que era el momento de tomar algunas decisiones.

Según Diego Monroig, periodista argentino, Juan Román Riquelme se reunió con el Consejo de Fútbol y pusieron las cartas sobre la mesa. Fue así que se decidió por terminar con el ciclo de Fernando Gago. La razón es evidente y los resultados tampoco lo respaldan. Por este motivo, el partido del día viernes ante Rosario Central significará el adiós y no precisamente por la puerta grande.

Por el lado de Fernando Gago, la intención siempre fue quedarse en el cargo, algo que expresó el pasado martes en conferencia de prensa: “Quiero tener revancha ya, duele haber quedado eliminado, es una situación incómoda. Hoy el equipo me gustó, tuvimos mucho en el campo rival para definir el partido. Hay que hacer autocrítica, hacerse responsable y seguir trabajando”.

Puertas adentro, el ex futbolista también siguió con el mismo discurso alegando que siente tener “100% fuerzas” para seguir adelante. Además, pensaba en el Mundial de Clubes como el torneo más próximo para poder mejorar esta situación y volver a ganarse a una hinchada de Boca que se alegró con su llegada.

Desde la interna, no tenían dudas que la situación no se podía revertir y no los convencieron. La misma fuente contó: “No le entró una bala. La decisión es no estirar la agonía, como hicieron después de la eliminación de la Sudamericana con Diego Martínez, con seis partidos que consideran que no tuvieron mucho sentido”.

Por segunda vez en la semana, Fernando Gago afrontará un partido en La Bombonera. Si bien todo indica que este será el último del ciclo actual, lo hará tras una eliminación de Copa Libertadores, situación que lo colocará en deuda con la hinchada. Desde las tribunas, se espera un cántico de expresión sobre lo sucedido ante la escuadra peruana.

La decisión del próximo entrenador también está tomada, de acuerdo a lo que aseguran en Boca Predio. No hay búsqueda de candidatos, no hay nombres externos en carpeta. Esta vez, la oportunidad sería para Mariano Herrón, después de ocho partidos en tres interinatos con cuatro victorias, dos empates y dos derrotas.





