Te mostramos las alineaciones y formaciones del partido entre River Plate vs. Unión Santa Fe quienes se miden por la cuarta jornada de la Liga Profesional Argentina 2022 este domingo 19 de junio en el Estadio 15 de abril ubicado en Santa Fe. No te pierdas todos los detalles de la transmisión por las señales de ESPN, AFA Play y Star Plus para América Latina desde las 4:00 p.m. (hora peruana) y por TNT Sports en Argentina desde las 6:00 p.m. con todos los detalles y el minuto a minuto más completo de todos.

River Plate llega a la cuarta jornada con una racha negativa de partidos y solo ha logrado dos empates ubicándose en el puesto 26 de la clasificación general con 2 puntos. Los ‘Millonarios’ se miden este domingo ante Unión de Santa Fe que se ubica en el décimo lugar del torneo.

El duelo se jugará en el Estadio 15 de abril y River Plate parte con la necesidad de comenzar a ganar para no alejarse de los primeros lugares. Los dirigidos por Marcelo Gallardo partirán con algunos nombres jóvenes como la inclusión de Leonardo Díaz en el arco.

Sumado a la juventud en este sector, River partiría con nombres como Manuel Guillén y Francisco Petrasso para poder darles minutos y también adaptarlos al ritmo competitivo que requieren los torneos locales. Otro de los elegidos sería Leandro Peña junto a Felipe Salomoni.

El último partido jugado por River Plate terminó en una derrota para los ‘millonarios’. A pesar de dominar gran parte del encuentro, no fueron efectivo y esto fue aprovechado por Colón de Santa Fe que se impuso por 1-0 en el Estadio Monumental de Nuñez.

La Copa de la Liga Profesional reúne a 28 equipos divididos en dos zonas. Tras un partido ante cada rival y un ‘clásico interzonal’, los cuatro mejores de cada grupo se clasificarán para los cuartos de final, que se jugarán a un partido en campo del mejor posicionado en la fase anterior. La final será en cancha neutral.

Posibles formaciones de River Plate vs. Unión Santa Fe

Unión Santa Fe: González, Paz, Caballero, Balbo, Mendizabal, Werro, Ceratto, Castellano, Grella, Flores y Domina.

River Plate: Leonardo Díaz, Manuel Guillén, Francisco Petrasso, Leandro Peña, Felipe Salomoni, Carlos Airala, Nahuel Casasola, Franco Alfonso, Esteban Fernández, Federico Moreno y Flabián Londoño Bedoya.





