Real Madrid goza en estos momentos de los servicios de uno de los mejores delanteros del planeta: Karim Benzema. La temporada 2021-22 del atacante francés ha sido simplemente espectacular, hecho que lo ha puesto muy cerca de ganar su primer Balón de Oro. A pesar de sus 34 años, el ‘Gato’ ha demostrado que tiene cuerda para rato. Sin embargo, semejante condición no va a impedir que la plana mayor del cuadro merengue concrete la llegada de Erling Haaland. Según el diario AS, el campeón de LaLiga y Champions League no se ha olvidado del noruego y ya tiene una nueva hoja de ruta para concretar su fichaje.

La citada fuente explica que el Madrid se ha propuesto fichar a Haaland para el verano de 2024. Para ese entonces, Benzema tendrá 36 años y probablemente marque su última temporada de contrato con el cuadro de Chamartín. Además, el delantero nórdico ya habrá cumplido dos campañas en Etihad Stadium y podrá salir.

Así lo estipula una cláusula que Mino Raiola, exrepresentante de Haaland, incluyó en el contrato con el Manchester City antes de morir. Esta le permite al futbolista noruego irse a mediados del 2024 a cualquier club que pague la frívola suma de 150 millones de euros. Y el Real Madrid quiere hacerlo.

La cláusula de liberación de Erling Haaland en el Manchester City tiene la misma esencia de la que Raiola hizo que se firme en el Borussia Dortmund. Una que le permitiera salir dos años antes del final de su contrato, que vencía en junio de 2024.

Los rumores sobre la dichosa cláusula, que se presumía estaba muy por debajo del valor real del futbolista en el mercado, alimentaron los posibles destinos del jugador una vez que se acabara la estancia en Dortmund. Sus goles, casi uno por partido en el Signal Iduna Park, aumentaron las expectativas de que fuera a un grande.

Real Madrid siempre sonó junto al nombre de Haaland, pero Raiola nunca consiguió colocar a ninguna de sus estrellas en Chamartín. Y aunque ya no esté, tampoco será Haaland la primera. La competencia con Karim Benzema junto a lo que era el aterrizaje de Kylian Mbappé frenó al noruego, que prefirió seguir los pasos de su padre y llegar al Manchester City.

Erling Haaland está valorizado en 150 millones de euros, según el portal Transfermarkt.





