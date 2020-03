▷ Vía APUROGOL, Boca vs Gimnasia [VIVO, ONLINE y DIRECTO] por la Superliga:¿Dónde y cómo ver el partidazo desde la Bombonera?

Boca recibe a Gimnasia y Esgrima hoy por la última fecha de la Superliga Argentina. Depor.com te cuenta a continuación dónde y cómo ver la transmisión en vivo y en directo desde links legales. Además aquí también te contamos cómo seguir la señal online por internet de FOX SPORTS, Fox Sports Premium, TNT Sports en vivo, TyC Sports, Fanatiz y toda la guía completa de canales en Argentina y el mundo.

▷ ¿Dónde ver el Boca - Gimnasia?

señal habilitada para ver el compromiso por la Diego Maradona regresará a La Bombonera, lugar de tantas celebraciones. Fox Sports 2 es lapara ver el compromiso por la Superliga Argentina que presentará una jornada especial, puesregresará a, lugar de tantas celebraciones.

▷ A qué hora se juega el Boca vs. Gimnasia

El partido por la última fecha de la SUPERLIGA Argentina se empezará a jugar desde las 21:00 horas de Buenos Aires. En otros países de Latinoamérica y el mundo podrás seguirlo desde los siguientes horarios:

Boca vs Gimnasia en vivo para Perú | 19:00 horas

Boca vs Gimnasia en vivo para Argentina | 21:00 horas

Boca vs Gimnasia en vivo para Uruguay | 21:00 horas

Boca vs Gimnasia en vivo para Chile | 21:00 horas

Boca vs Gimnasia en vivo para Colombia | 19:00 horas

Boca vs Gimnasia en vivo para Ecuador | 19:00 horas

Boca vs Gimnasia en vivo para Venezuela | 20:00 horas

Boca vs Gimnasia en vivo para Brasil | 21:00 horas

Boca vs Gimnasia en vivo para Paraguay | 21:00 horas

Boca vs Gimnasia en vivo para México | 18:00 horas

Boca vs Gimnasia en vivo para Estados Unidos | 19:00 horas

Boca vs Gimnasia en vivo para España | 01 am (domingo 8 de marzo)

▶ ¿Cómo y dónde ver FOX Sports En vivo desde una app?

minuto a minuto desde tu teléfono celular. Para descargar esta aplicación puedes hacerlo desde App Store/Google Play. Los canales habilitados son Fox Sports | Fox Sports 2 y Fox Sports 3. Fox Sports Esta cadena internacional tiene un aplicativo denominado Fox Sports App el cual te permite ver en vivo y en directo todos los partidos de la Copa Libertadoresdesde tu teléfono celular. Para descargar esta aplicación puedes hacerlo desde. Los canales habilitados son

▶ Qué radios por internet online transmiten el partido, Boca vs Gimnasia

Puedes escuchar el encuentro entre Boca y Gimnasia en otras radios argentinas online como Cadena 3 - Viva La Radio, Radio Continental (AM 590), Radio Del Plata (AM 1030, Es de Todos) y Radio Rivadavia 630 AM.

▶ Ver TNT Sports como paquete de cable pagado

En algunos casos, los operadores de cable utilizan paquetes que incluyen diferentes canales para sus seguidores, por lo que los contratos con ellos no son por transmisiones específicas, sino por un grupo de opciones en la que podría estar TNT Sports.

Además, debido a la popularidad de los partidos de la Superliga Argentina y otros eventos deportivos, los paquetes suelen renovarse e independizan ciertos canales para que sean adquiridos de manera separada, aunque aquellos que tienen cable desde hace tiempo mantienen su programación original sin cambios.

Si quieres ver TNT Sports de manera gratuita en la televisión, lo mejor es revisar si este canal se encuentra dentro del paquete del contrato de TV que ya tienes. Podrías llevarte una grata sorpresa si eres un cliente fiel y tu paquete de años podría incluir algún canal de TNT sin haberte dado cuenta.

▶ Descarga TNT Sports Go para Android y IOS

Tal como reza la descripción oficial del aplicativo: “con la aplicación de TNT Sports puedes disfrutar EN VIVO de los mejores partidos de la Superliga Argentina de Fútbol y de toda nuestra programación desde tu smartphone o tablet. Además, accedes a noticias, videos, resultados, tabla de posiciones, formaciones, calendario y estadísticas en tiempo real. No te pierdas la oportunidad de alentar a tu equipo desde cualquier lugar y revivir los goles y las grandes jugadas de cada encuentro que fecha a fecha tienen en vilo a los hinchas. También puedes escuchar la palabra de nuestros especialistas y de nuestros entrevistados."

