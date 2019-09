Aprendió del 'Tigre' Falcao: Lautaro Martínez, el '9' que apunta a ser socio de Messi en Argentina

Entre el 2017 y el 2018 empezó a consagrarse. En Argentina era tema de conversación en todos los programas deportivos y las visitas de Jorge Sampaoli (entrenador de la ‘albiceleste’ en ese momento) al Cilindro, donde hacía de local, eran más que recurrentes a pocos meses del mundial. Tras el Sudamericano sub20, donde anotó cinco goles en nueve partidos, al ‘Chacho’ Coudet no le quedó otra que convertirlo en una pieza imprescindible de su Racing Club. Ese era Lautaro Martínez en su comienzo y ese sigue siendo dos años después: un goleador.

Tras empezar su relación con el fútbol como lateral izquierdo en el Club Social y Deportivo Liniers, el chico empezó a demostrar sus dotes goleadores. Su entrenador en ese entonces no lo dudó: había que adelantarlo en la cancha. Primero volante por las bandas y, luego, delantero. Los goles no tardaron en llegar y la ilusión tampoco. Con 15 años, y algo de valentía, eligió probarse en un gigante del continente: Boca Juniors.

Lautaro Martínez anotó un 'hat trick' y el 4-0 de Argentina ante México. (Mis Marcadores)

La esperanza duró muy poco. Tras 15 minutos entrenando con los ‘xeneizes’, el pequeño Lautaro fue apartado por no estar a la altura. Felizmente para él, las puertas no se cerrarían del todo. Un año después, jugando en su equipo de Bahía Blanca, fue Racing quien lo convenció de llegar a Avellaneda, donde empezaría un crecimiento sin límites. Y es que en su primer torneo (el de 6ta División) anotaría 26 goles en 26 partidos. Nada mal para una apuesta del club.

Los inicios

El buen momento hizo que el equipo lo ascienda a la Reserva; sin embargo, no todo era alegría para Martínez. Estar lejos de su familia –y de su hermano Alan– lo hizo pensar en dejar el fútbol, pero su círculo cercano siempre le dio la fe. Aunque estaban lejos, el apoyo siempre estuvo presente y no se equivocaron.

Lautaro Martínez anotó un hat trick ante Cruzeiro en la Copa Libertadores 2018. (AFP / YouTube)

Lo personal costó, pero en lo profesional ya había algo distinto en él. Para el verano del 2016, ya empezaba a contar con algunos minutos en el Torneo de Verano –donde anotó su primer gol con el primer equipo ante Independiente de Avellaneda–, pero meses después (en noviembre), ante Huracán, haría el primero de muchos en la Superliga Argentina.

Finalizado ese primer año rotando con el equipo de Avellaneda llegaría su trampolín a la fama: el Campeonato Sudamericano de Ecuador que contamos en el primer párrafo. Ser el goleador de la selección argentina que clasificó al mundial le abrió las puertas para regresar al país y tener la continuidad que necesitaba un prospecto de su magnitud.

Lautaro Martínez llegó al Inter de Milán la temporada pasada, procedente de Racing. (YouTube)

De esa manera, entre marzo y julio, anotó 8 tantos más con su club, pero lo mejor todavía estaba por suceder. La 2017/18 fue magnifica. 13 goles en 21 partidos de la Superliga, más 5 anotaciones en 6 encuentros de la Copa Libertadores ya lo nominaban como uno de los mejores ‘9’ argentinos del momento. Sí, lo comparaban con Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín o el ‘Pipa’ Benedetto.

Tenía 20 años y, aunque todo indicaba que sí, Sampaoli no se convenció del todo para llevarlo a Rusia, pero de que iría a Europa, eso estaba confirmado. Con intereses desde Inglaterra y España, fue el Inter de Milán de Javier Zanetti y Mauro Icardi el que lo terminó convenciendo. Ya estaba en la élite y, ahora sí, podía ser comparado con los mejores.

Así marcó Mauro Icardi su primer gol con la Selección Argentina. (YouTube)

¿Un nuevo Falcao?

Todos los marcan como un nuevo Gabriel Batistuta; sin embargo, el prefiere salir de las fronteras y verse en el espejo de un internacional. No es Ronaldo, tampoco Zlatan Ibrahimovic, ni mucho menos Cristiano. Se trata de Radamel Falcao García, el colombiano que encontró su mejor nivel en el Atlético de Madrid –también pasó por River Plate– y del cual Lautaro decidió aprender.

“Siempre fue mi espejo, es un jugador que me encanta y que siempre vi de chico. No soy muy amante de ver los partidos por TV, pero cuando jugaba Falcao en River siempre lo seguía. Es un gran jugador, me siento reflejado en varias características”, dijo alguna vez y seguro que algunas cosas tiene.

Radamel Falcao y el día que marcó un triplete y logró la hazaña con River Plate.

Juego de espaldas a un toque, explosividad para encarar, el arco entre ceja y ceja, buen golpeo de balón y un cabezazo digno de delantero centro. Rasgos de un ‘9’ completo que, con 21 años, ya empieza a marcar diferencias allá donde vaya. Ya sin Icardi en Milán, ahora el Inter se da el lujo de disfrutar con otro argentino que debutó en Primera en el mismo equipo que el último delantero que les dio una Champions, Diego Milito ¿Coincidencia? No lo creo.

► Valencia echa a Marcelino en medio de tremendo escándalo



► El primer valor de Ansu Fati en el mercado mundial



► Messi no se presentó a entrenamientos y queda descartado para el duelo ante Valencia



► "Esperamos a que pasen cosas": Barcelona suelta la 'bomba'